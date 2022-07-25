ЄІБ виділить Україні 1,59 млрд євро на енергетику та інфраструктуру

Правління Європейського інвестиційного банку вирішило виділити Україні 1,59 млрд, при цьому частину коштів можна використати на покриття Україною короткострокових потреб у фінансуванні, а також надання підтримки стратегічним держкомпаніям. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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"ЄІБ, банк ЄС, надає 1,59 мільярда євро, які підтримуються гарантіями з бюджету ЄС, щоб допомогти Україні відновити найважливішу пошкоджену інфраструктуру та відновити критично важливі проекти, спрямовані на задоволення невідкладних потреб українського народу. Це другий пакет підтримки України в рамках екстреного реагування солідарності ЄІБ з Україною, розроблений у тісній співпраці з Європейською комісією, це слідує за пакетом екстреної допомоги у розмірі 668 мільйонів євро, повністю виплаченим протягом місяця після початку війни, як і перше, це нове фінансування пропонується на вигідних умовах, у тому числі на тривалий термін", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, другий пакет допомоги складається з двох блоків:

- негайна фінансова допомога на загальну суму 1,05 млрд євро, яка складатиметься з авансових виплат за вісьмома фінансовими контрактами. Це допоможе уряду України покрити першочергові короткострокові потреби у фінансуванні, надати підтримку стратегічним державним компаніям, забезпечити терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури, відновити надання порушених муніципальних послуг, а також підтримати термінові заходи щодо енергетики та енергоефективності у рамках підготовки до опалювального сезону сезон.

- відновлення реалізації проектів, що фінансуються ЄІБ, в Україні на загальну суму 540 млн євро, де це можливо, за винятком районів активних бойових дій та територій, які не контролюються українським урядом. Відібрані проекти охоплюватимуть енергетику, енергоефективність, дороги, транспорт, освіту та інфраструктуру, а також програми реконструкції та відновлення. Точні терміни цих виплат залежатимуть від рівня просування базових проектів.

Нагадаємо, на початку липня видання Bloomberg повідомляло, що Бюджетний підрозділ Європейської комісії заблокував кредит у розмірі 1,5 млрд євро (1,5 млрд доларів США) для України для "обережності".

Вже 12 липня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" попросила власників своїх єврооблігацій погодитись на відстрочку виплат за ними на два роки.

Згодом стало також відомо, що й Національна енергетична компанія "Укренерго" та Державне агентство автомобільних доріг збираються запропонувати кредиторам відстрочити отримання виплат за їхніми єврооблігаціями, випущеними під гарантії держави.

25 липня Група "Нафтогаз" не отримала згоди від кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів. Погашення відсотків має відбутися 26 липня. Проте компанія також не отримала від Кабінету Міністрів дозволу здійснити таку виплату. Компанія заявила, що готує кредиторам нову пропозицію. Однак якщо "Нафтогаз" не зможе домовитися з кредиторами про відстрочку або розрахуватися з ними, на компанію чекає жорсткий дефолт.