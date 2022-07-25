ЕИБ выделит Украине 1,59 млрд евро на энергетику и инфраструктуру

Правление Европейского инвестиционного банка решило выделить Украине 1,59 млрд, при этом часть средств может быть использована на покрытие Украиной краткосрочных потребностей в финансировании, а также оказании поддержки стратегическим госкомпаниям. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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"ЕИБ, банк ЕС, предоставляет 1,59 миллиарда евро, поддерживаемых гарантиями из бюджета ЕС, чтобы помочь Украине восстановить наиболее важную поврежденную инфраструктуру и возобновить критически важные проекты, направленные на удовлетворение неотложных потребностей украинского народа. Это второй пакет поддержки Украины в рамках экстренного реагирования солидарности ЕИБ с Украиной, разработанный в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Это следует за пакетом экстренной помощи в размере 668 миллионов евро, полностью выплаченным в течение месяца после начала войны. Как и первое, это новое финансирование предлагается на выгодных условиях, в том числе на длительный срок", - сказано в сообщении.

Согласно ему, второй пакет помощи состоит из двух блоков:

- немедленная финансовая помощь на общую сумму 1,05 млрд евро, которая будет состоять из авансовых выплат по восьми существующим финансовым контрактам. Это поможет правительству Украины покрыть первоочередные краткосрочные потребности в финансировании, оказать поддержку стратегическим государственным компаниям, обеспечить срочный ремонт поврежденной инфраструктуры, возобновить предоставление нарушенных муниципальных услуг, а также поддержать срочные меры по энергетике и энергоэффективности в рамках подготовки к отопительному сезону сезон.

- возобновление реализации проектов, финансируемых ЕИБ, в Украине на общую сумму 540 млн евро, где это возможно, за исключением районов активных боевых действий и территорий, не контролируемых украинским правительством. Отобранные проекты будут охватывать энергетику, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктуру, а также программы реконструкции и восстановления. Точные сроки этих выплат будут зависеть от степени продвижения базовых проектов.

Напомним, в начале июля издание Bloomberg сообщало, что Бюджетное подразделение Европейской комиссии заблокировало кредит в размере 1,5 млрд евро (1,5 млрд долларов США) для Украины для "предосторожности".

Уже 12 июля Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" попросила держателей своих еврооблигаций согласиться на отсрочку выплат по ним на два года.

Впоследствии стало также известно, что и Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и Государственное агентство автомобильных дорог собираются предложить кредиторам отсрочить получение выплат по их еврооблигациям, выпущенным под гарантии государства.

25 июля Группа “Нафтогаз” не получила согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов. Погашение процентов должно состоятся 26 июля. Однако компания также не получила от Кабинета министров разрешение осуществить такую выплату. Компания заявила, что готовит кредиторам новое, предложение. Однако если "Нафтогаз" не сможет договорится с кредиторами об отсрочке или же рассчитаться с ними, компанию ждет жесткий дефолт.