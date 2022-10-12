"Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщает, что стабилизировала энергоснабжение Киева и центральных областей Украины и не ожидает, что ей придется вводить принудительные ограничения для потребителей в этих регионах до конца суток 12 октября.

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"Но, чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти. Поэтому просим всех потребителей прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии бережно: выключите лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше всего. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу энергетиков, возобновляющих их", - сказано в сообщении.

В компании поблагодарили всех энергетиков, которые в течение трех последних дней сделали все возможное, чтобы стабилизировать энергоснабжение центра Украины как можно быстрее, а также украинцев, сознательно уменьшающих потребление электроэнергии, чтобы дать возможность спокойно и быстро восстанавливать сети.

"Последние ракетные обстрелы повредили немало энергетического оборудования, и мы продолжаем его восстанавливать. Работы очень много. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нам нужно больше времени. Поэтому пока, к сожалению, остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Нам нужно терпение и понимание потребителей", - говорят в НЭК.

Там уверяют, что в местах, где до сих пор отключен свет, должны знать, что энергетики работают, чтобы восстановить его. Кроме того, в компании прокомментировали ситуацию с освещением пешеходного моста над Владимирским спуском.

"Не можем удержаться: сегодня много звонков журналистов в "Укрэнерго" о том, когда мы вернем освещение моста Кличко. Это вопрос не к нам. А вот если кто-то решит осветить бывшую арку дружбы народов, то мы будем вмешиваться", - подчеркнули в НЭК.

Напомним, что 10 и 11 октября российские войска нанесли ракетные удары по многим объектам энергетической инфраструктуры Украины, что вызвало отключение электроснабжения в ряде областных центров, в том числе и в Киеве. По данным Министерства энергетики, в результате этих обстрелов было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.