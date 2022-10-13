Росія може атакувати газотранспортну систему України, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація може завдати ударів по українській газотранспортній системі і в цей же час вчинити теракти на енергетичних об'єктах на своїй території.

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Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Очільник держави вважає, що РФ ніби слідує певному плану для посилення енергетичної кризи в ЄС та з метою змусити Євросоюз ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

"Вони підірвали "Північний потік". Далі вони підірвуть щось у себе і звинуватять нас, щоб ударити по нашій газотранспортній системі. Вони скажуть, що просто реагували. А потім скажуть Європі: дивіться, немає іншої можливості постачати газ, окрім терміново запустити "Північний потік-2", — зазначив Президент України.

Зеленський наголошує, якщо Росія продовжить підривати європейську енергетичну систему, то у Європи має бути чітка і непохитна позиція: "Північний потік-2" не запустимо і санкції не скасуємо".

Нещодавно Росія вже здійснила масований ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури, намагаючись вивести з ладу енергосистему. Через це Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії до країн Європейського союзу.

В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві та низці регіонів, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада також звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.