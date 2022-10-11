Швеція відмовилася залучати РФ до розслідувань вибухів на газопроводах "Північний потік"

Швеція відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

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Про це повідомила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, пише Bloomberg.

Зазначається, що Росія хотіла, щоб її влада і державна компанія "Газпром" були залучені до розслідування інциденту.

"Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, також стосується цього випадку", - заявила Андерссон.

Вона наголосила, що будь-яка країна може проводити свої власні розслідування, адже заборонену зону навколо місця вибуху вже зняли.

Андерссон зазначила, що наразі шведська влада координує свої дії з Данією і Німеччиною.

"На жаль, ми повинні бути готові до того, що можуть статися й інші подібні інциденти", - зауважила прем'єр-міністр Швеції.

Нагадаємо, поліція Швеції підтвердила, що газопроводи "Північний потік" були пошкоджені внаслідок вибухів

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росію теракту.

Крім того, вирва вируючої води діаметром 700 метрів, яка утворилася на місці вибуху газопроводу "Північний потік", може свідчити про екологічну катастрофу, адже в атмосферу потрапили близько 300 тисяч тонн метану, який є одним із найпотужніших парникових газів.