Швеция отказалась привлекать РФ к расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток"

Швеция отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования предполагаемого саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

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Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Россия хотела, чтобы ее государственная компания "Газпром" была вовлечена в расследование инцидента.

"Предварительные расследования в Швеции конфиденциальны, и это, очевидно, также касается этого случая", - заявила Андерссон.

Она подчеркнула, что любая страна может проводить свои собственные расследования, ведь запретную зону вокруг места взрыва уже сняли.

Андерссон отметила, что в настоящее время шведские власти координируют свои действия с Данией и Германией.

"К сожалению, мы должны быть готовы к тому, что могут произойти и другие подобные инциденты", – отметила премьер-министр Швеции.

Напомним, полиция Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" были повреждены в результате взрывов.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.

Кроме того, образовавшаяся на месте взрыва газопровода "Северный поток" воронка кипящей воды диаметром 700 метров может свидетельствовать об экологической катастрофе, ведь в атмосферу попали около 300 тысяч тонн метана, который является одним из мощных парниковых газов.