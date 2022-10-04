Дания заявила о подозрительной активности беспилотников у газовых месторождений в Северном море

Национальная полиция Дании заметила подозрительную активность беспилотников у газовых месторождений в Северном море. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

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Издание отмечает, что впервые активность летательных устройств была замечена у газового месторождения Halfdan B в северном море 29 сентября. Также о подозрительных беспилотниках полиции заявили в минувшие выходные (1-2 октября).

Из-за подозрительной активности дронов возле Дании несколько соседних стран сообщили, что значительно повысили меры безопасности своей энергетической инфраструктуры. Это произошло после обнаружения пробоин на газопроводах "Северный поток" 1 и 2.

Подозрительную активность дронов заметили и у газовых месторождений Норвегии. В настоящее время норвежская полиция установила систему датчиков беспилотников для обнаружения дронов. Кроме этого, Норвегия будет следить за своими нефтегазовыми месторождениями и береговой линией с помощью самолетов F-35.

Напомним, что вечером 26 сентября оператор "Северного потока" сообщил о "падении давления на обеих нитях газопровода", причины чего выясняются. По данным властей Дании, это произошло в ее исключительной экономической зоне к северо-востоку от острова Борнхольм.

Перед этим стало известно об аналогичном событии на трубопроводе "Северный поток-2", также в датской СЭЗ, но юго-восточнее Борнхольма. В обоих случаях установлена охранная зона радиусом 5 морских миль, в которую советуют не заходить судам.

Примечательно, что до этого изначально "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" из-за якобы "планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате". Однако впоследствии Россия продолжила остановку газопровода из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.