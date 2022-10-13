АТБ, Епіцентр, Comfy, VARUS: українські рітейлери зменшують споживання електроенергії заради економії

Найбільші українські рітейлери скорочують використання електрики, щоб зменшити навантаження на енергетичну інфраструктуру України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Forbes Україна.

Так, власник мережі АЛЛО Дмитро Деревицький оголосив, що рітейлер задля заощадження енергії відключить у магазинах усі девайси з високим рівнем споживання електрики. Насамперед це вивіски й телевізори у близько 270 торговельних точок АЛЛО по всій країні.

"Якщо побачите недостатньо освітлені магазини АЛЛО, не дивуйтесь – вони відчинені, просто зараз в режимі економії світла. Як тільки ситуація нормалізується, ми повернемось до звичайного режиму роботи", – сказав Деревицький.

Також Comfy з 11 жовтня вимкнув в усіх магазинах мережі телевізори, рекламні екрани й вивіски, розповіла директорка з маркетингу рітейлера Марія Назаренко.

Зменшив на 30% споживання електрики й "Епіцентр". Зокрема, компанія менш яскраво підсвітлює фасади та повністю відключила LED-екрани на фасадах торговельних центрів. Загалом у мережі працюють 73 торгові обʼєкти.

У свою чергу найбільший продуктовий рітейлер країни АТБ відмовляється від підсвічування вивісок, бордів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів. Також компанія не освітлюватиме прилеглу територію. Крім цього, АТБ вимкне освітлення полиць та боксів у торговельних залах.

Також мережа супермаркетів VARUS оголосила про суттєве скорочення споживання електроенергії. Для того, щоб допомогти країні на енергетичному фронті, рітейлер відмовився від яскравих вивісок майже в усіх магазинах. Також в супермаркетах мережі тимчасово не працюватимуть холодильники з напоями. Це не стосується холодильників з іншими харчовими продуктами, які повинні зберігатись за певних температурних умов.

Окрім того, у мережі VARUS вимкнули телевізори в прикасовій зоні, відмовились від використання відеостін та зменшили освітлення технічних та підсобних приміщень.

“Об’єднавши зусилля, нам під силу подолати й цей воєнний виклик. Зараз всім нам необхідно максимально скоротити споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на енергосистему і дозволити енергетикам стабілізувати об’єкти інфраструктури. Ми впевнені, що клієнти поставляться з розумінням в підтримають нас”, — повідомила директорка з маркетингу VARUS Ольга Румянцева.

Нагадаємо, що 10 та 11 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по багатьох об'єктах енергетичної інфраструктури України, що викликаловідключення електропостачанняв низці обласних центрів, зокрема йу Києві.

За даними Міністерства енергетики, внаслідок цих обстрілівбуло пошкоджено30% енергетичної інфраструктури України.

Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.

Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.