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Росія внесла Apple та Microsoft до реєстру стеження зі збереженням листування для спецслужб

прапор Росії
Росія внесла Apple та Microsoft до реєстру стеження зі збереженням листування для спецслужб / Depositphotos

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку РФ (Роскомнадзор) внесла американські технологічні корпорації Apple Inc. та Microsoft Corp. до так званого реєстру "організаторів поширення інформації", що зобов'язує сервіси зберігати персональні дані користувачів і надавати їх російським спецслужбам на першу вимогу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з базою даних відомства, американські IT-гіганти потрапили до списку ще 2 жовтня. Російське законодавство вимагає від включених до переліку компаній зберігати листування, аудіо- та відеоповідомлення місцевих користувачів, а також передавати цю інформацію силовим структурам за запитом. 

Крім того, компанії мають зберігати на території Росії дані про користувачів та передачу їхніх повідомлень протягом трьох років.

У разі невиконання цих вимог технологічним гігантам загрожують штрафи, а надалі — повне обмеження доступу до їхніх цифрових продуктів на території РФ. Раніше, у січні, до цього ж реєстру внесли компанію Google та її сервіс відеодзвінків Google Meet.

Посилення контролю над інтернетом і тиск на іноземні платформи

Кремль системно посилює цензуру та контроль за внутрішнім інтернет-простором і закордонними платформами в межах кампанії, темпи якої прискорилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Російська влада заблокувала або суттєво обмежила роботу більшості незалежних джерел інформації, соцмереж і месенджерів.

Зараз сервіси на зразок Snapchat, Apple FaceTime, Discord, Viber, WhatsApp та Signal у РФ здебільшого відкриваються лише через VPN-інструменти, роботу яких влада в Москві також намагається придушити. 

Цього року під тиск потрапив і месенджер Telegram. Його розробника Павла Дурова у липні Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) звинуватила у сприянні терористичній діяльності та оголосила в міжнародний розшук.

Внесення до переліку "організаторів поширення інформації" відбувається за запитами силових структур або органів нацбезпеки. Починаючи з 2024 року регулятор також має повноваження додавати платформи примусово за рішенням суду про систематичне ігнорування сповіщень. Загалом у реєстрі наразі перебуває кілька сотень компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії масово закриваються телеком-компанії через тиск і вимоги стеження. Станом на серпень 2026 року ринок залишили близько 700 організацій, а загальна кількість операторів скоротилася на 6%.

Автор:
Максим Кольц

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