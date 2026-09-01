У Росії масово закриваються телеком-компанії через тиск і вимоги стеження

У Росії почалося масове закриття операторів зв'язку після посилення державного контролю за галуззю. Станом на серпень 2026 року в країні залишилося 10,7 тисячі організацій, які надають послуги дротового, бездротового та супутникового зв'язку. Це на 6% менше, ніж роком раніше, ринок залишили близько 700 компаній.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані The Moscow Times.

Загалом порівняно із серпнем 2019 року кількість операторів у Росії скоротилася приблизно на третину. Наразі ще 461 компанія перебуває у процесі ліквідації, реорганізації чи банкрутства, тоді як за січень–липень було зареєстровано лише 327 нових суб'єктів.

Причини тиску та нові бар'єри для бізнесу

Скорочення кількості гравців зумовлене новими фінансовими й технічними вимогами влади:

Дорогі ліцензії: якщо до 2024 року держмито становило 7,5 тис. рублів, то згодом його підняли до 1 млн рублів, а цьогоріч запропонували три категорії ліцензій вартістю від 1 млн до 50 млн рублів;

Витіснення дрібних операторів: фізичним особам-підприємцям, які займають третину ринку, планують заборонити отримувати ліцензії, а також запровадити вимогу до статутного капіталу від 5 млн до 100 млн рублів;

Обов'язкове стеження ФСБ: провайдерів зобов'язують підключатися до системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ), яка надає російській спецслужбі прямий доступ до трафіку, дзвінків та листування абонентів;

Позбавлення ліцензій без суду: за повторне порушення ліцензійних умов дозволи планують анулювати в позасудовому порядку із забороною бенефіціарам відкривати новий телеком-бізнес упродовж 10 років.

У російському Мінцифри скорочення ринку назвали "оздоровленням", заявивши про вихід неактивних та дрібних гравців. Проте аналітики наголошують, що це призводить до монополізації ринку великими структурами, вимушеного переходу абонентів на мобільний інтернет через зникнення провайдерів у регіонах та подальшого зростання тарифів. Чергова хвиля масового закриття компаній очікується в першій половині 2027 року, коли спливе термін дії старих ліцензій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що борг "Ростелекому" сягнув $8,1 млрд на тлі рекордних витрат на системи стеження. Зростання фінансового навантаження російського державного оператора відбувається на тлі значних витрат на технічні засоби контролю за користувачами.