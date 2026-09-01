Ціни на пальне 1 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 1 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 84,03 грн (+18 коп) А-95 80,32 грн (+12 коп.) А-92 76,87 грн (-3 коп.) ДП 91,41 грн (-13 коп.) Газ 43,06 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 86,90 83,90 93,90 44,90 UPG 80,90 78,90 89,90 42,90 WOG 85,90 82,90 93,90 44,50 УКРНАФТА 81,90 78,90 76,90 89,90 42,90 SOCAR 86,90 83,90 94,90 44,47 AMIC 81,95 78,95 89,95 42,65 БРСМ-Нафта 77,85 88,31 41,46

Нагадаємо, поки на українських АЗС ціни на пальне залишаються стабільними, наприкінці минулого тижня світові котирування нафти почали зростати на тлі загострення геополітичної напруженості. Експерти розповіли Delo.ua про те, якими будуть ціни на бензин, дизель та скраплений газ в останній тиждень серпня.