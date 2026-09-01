Ціна нафти на 1 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту зросли у вівторок, 1 вересня, після відновлення бойових дій між США та Іраном. Загострення на Близькому Сході посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 1 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $91,05 + 0,6% WTI $86,59 +1%% Urals $77,10 + 0.72%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 56 центів, або 0,6%, – до 91,05 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 83 центи, або 1%, – до 86,59 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у понеділок Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами після першого за місяць прямого обміну атаками між країнами. Це посилило ризики для енергетичної інфраструктури та судноплавства в Перській затоці.

За даними Kpler, у вихідні Ормузькою протокою проходили лише близько п’яти танкерів на день. Спроби Катару й Оману домовитися про відновлення судноплавства поки не дали результату. До початку війни протока забезпечувала майже п’яту частину світових поставок нафти.