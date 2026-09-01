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Ціна нафти на 1 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
Ціни на нафту зросли у вівторок, 1 вересня, після відновлення бойових дій між США та Іраном. Загострення на Близькому Сході посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з регіону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 1 вересня
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$91,05
|+ 0,6%
|WTI
|$86,59
|+1%%
|Urals
|$77,10
|+ 0.72%
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 56 центів, або 0,6%, – до 91,05 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 83 центи, або 1%, – до 86,59 долара за барель.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, у понеділок Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами після першого за місяць прямого обміну атаками між країнами. Це посилило ризики для енергетичної інфраструктури та судноплавства в Перській затоці.
За даними Kpler, у вихідні Ормузькою протокою проходили лише близько п’яти танкерів на день. Спроби Катару й Оману домовитися про відновлення судноплавства поки не дали результату. До початку війни протока забезпечувала майже п’яту частину світових поставок нафти.
Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Delo.ua.