Цена нефти на 1 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть выросли во вторник, 1 сентября, после возобновления боевых действий между США и Ираном. Обострение на Ближнем Востоке усилило опасения по поводу возможных перебоев с поставкой нефти из региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 1 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $91,05 + 0,6% WTI $86,59 +1%% Urals $77,10 + 0.72%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 56 центов, или 0,6% - до 91,05 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 83 цента, или 1% - до 86,59 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в понедельник Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после первого за месяц прямого обмена атаками между странами. Это усугубило риски для энергетической инфраструктуры и судоходства в Персидском заливе.

По данным Kpler, в выходные по Ормузскому проливу проходили лишь около пяти танкеров в день. Попытки Катара и Омана договориться о возобновлении судоходства пока не принесли результата. К началу войны пролив обеспечивал почти пятую часть мировых поставок нефти.