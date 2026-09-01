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Цена нефти на 1 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 1 сентября / Depositphotos

Цены на нефть выросли во вторник, 1 сентября, после возобновления боевых действий между США и Ираном. Обострение на Ближнем Востоке усилило опасения по поводу возможных перебоев с поставкой нефти из региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 1 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $91,05 + 0,6%
WTI $86,59 +1%%
Urals $77,10 + 0.72%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 56 центов, или 0,6% - до 91,05 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 83 цента, или 1% - до 86,59 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в понедельник Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после первого за месяц прямого обмена атаками между странами. Это усугубило риски для энергетической инфраструктуры и судоходства в Персидском заливе.

По данным Kpler, в выходные по Ормузскому проливу проходили лишь около пяти танкеров в день. Попытки Катара и Омана договориться о возобновлении судоходства пока не принесли результата. К началу войны пролив обеспечивал почти пятую часть мировых поставок нефти.

Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом : европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько

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