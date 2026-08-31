Нефть дешевеет на фоне слухов о соглашении по Ормузскому проливу: какими будут цены на украинских АЗС в сентябре

Рынок горючего встречает осень с оптимизмом: европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и следует ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Delo.ua.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько снизились на фоне слухов о возможном соглашении по Ормузскому проливу. Через этот пролив к началу войны между США и Ираном шло около 20% всего мирового трафика сырой нефти. Рынок также оценил заявление нового руководителя Федеральной резервной системы (выполняющей в США функцию Центрального банка) Кевина Уорша о возможном повышении процентной ставки, чтобы удержать инфляцию.

По состоянию на вечер пятницы, 28 августа, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на октябрь подешевели на $0,42 за баррель или на 0,47% — до $88,10 за баррель. Октябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $0,13 или на 0,16% — до $83,40 за баррель. За неделю котировки Brent снизились более чем на 5%, а WTI – более чем на 4%.

Трейдеры также следят за возможным выходом Венесуэлы из картеля ОПЕК, который эта страна помогла создать 60 лет назад. Окончательное решение еще не принято, однако эта инициатива подчеркивает масштабную политическую перестройку в Каракасе после того, как президент США Дональд Трамп отстранил от власти бывшего лидера Николаса Мадуро и взял под контроль продажу местной нефти.

Дизель и бензин готовятся к удешевлению

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели оптовые цены на дизтопливо в Украине продолжили снижаться. По состоянию на 28 августа по сравнению с 21 августа средняя цена дизтоплива в Украине снизилась на 3,54 грн/л — до 84,04 грн/л, а по сравнению с 26 августа снижение составило 49 коп./л.

Наружная конъюнктура также поддерживает нисходящий тренд. Фьючерсы на газойль на Лондонской бирже по состоянию на 28 августа торговались на уровне $1253,74/т, что на $50,75/т ниже показателя 21 августа. Дополнительную поддержку удешевлению импортного ресурса обеспечила валютная динамика: по данным НБУ, официальный курс составил 44,54 грн/$ и 51,86 грн/€. За неделю доллар подешевел на 0,07 грн, а евро – на 0,27 грн.

Бензин в опте за прошедшую неделю подешевел. По состоянию на 28 августа по сравнению с 21 августа средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,28 грн/л до 75,75 грн/л. По сравнению с 26 августа снижение составило 37 коп./л.

В ЕС бензиновые котировки несколько подросли. На северо-западном базисе Eurobob в четверг, 27 августа, котировки увеличились на $45/т — до $1162–1243/т в зависимости от условий снабжения. Южный индикатор FOB Med вырос на $15/т – до $1181/т.

На АЗС цены на бензин и дизель оставались преимущественно стабильными с тенденцией к понижению. По состоянию на 28 августа по сравнению с 21 августа средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 9 коп./л - до 79,85 грн/л. Средняя цена дизтоплива на заправках за прошлую неделю снизилась на 21 коп./л - до 91,05 грн/л. Среди национальных сетей наиболее заметные изменения зафиксированы в сети АЗС "БРСМ-Нафта" и на АЗС Parallel, где ГП подешевело на 1 грн/л. В сети AMIC Energy цены на дизельное топливо снизились на 0,57-0,62 грн/л. Среди региональных операторов более значительно пересматривались отдельные позиции. Так, на АЗС Green Wave А-95 подешевел на 3 грн/л, в сети Rur – на 2,40 грн/л, а у Avantage7 цена ДТ снизилась на 2 грн/л. В то же время в сети АЗС Grand Petrol снижение цен на 5 грн/л было связано с акционным предложением, в то время как у Neftek завершение действия скидки привело к повышению цен на 1–2 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, в конце августа ажиотаж на топливном рынке снизился, а объемы поставок топлива в страну увеличились. Ажиотажная наценка на рынке спала, а некоторые небольшие игроки стали демпинговать. Поэтому бизнесмен прогнозирует, что На этой неделе цены на бензин и дизтопливо на украинских АЗС отдельных сетей могут снизиться в пределах 1 грн/л, а после начала осенних дождей снижение начнется активнее. В целом потенциал к снижению текущих котировок в ЕС составляет 3–4 грн/л для дизтоплива и бензина.

Трейдеры газа ждут старта закупок аграриями

По данным "Нафторынка", по состоянию на 28 августа средняя цена на LPG с доставкой осталась на уровне 73 193 грн/т, тогда как самовывоз — упал на 366 грн/т, до 70 658 грн/т.

В сегменте самовывоза компания "Полтава Газтрейд" повысила цену на свой ресурс в Полтавской области на 1000 грн/т - до 75 000 грн/т. В противоположность этому компания RLS выставила газ в Николаевской области на 1 000 грн/т дешевле — за 71 000 грн/т. К тому же, новые предложения от RLS в Днепропетровской и Николаевской областях появились по ценам 70 200 и 71 600 грн/т соответственно, а "ТД ДМС Трейд" предложила ресурс в Киевском регионе по 73 700 грн/т.

За первые 26 дней августа среднесуточный импорт сжиженного газа сократился на 5,3% по сравнению с июлем, опустившись до 2,23 тыс. т. Главным фактором общего спада остается резкое сокращение морских поставок, объемы которых обвалились почти вдвое — до 0,69 тыс. т. провал: железнодорожные отгрузки подскочили наполовину до 0,49 тыс. т, а автоимпорт увеличился на 28,1%, достигнув 1,05 тыс. т.

На АЗС цены на пропан-бутан за прошлую неделю выросли. По состоянию на 28 августа по сравнению с 21 августа средняя цена автогаза выросла на 20 коп./л – до 42,99 грн/л. Наиболее заметное повышение зафиксировано на АЗС Parallel – на 1,82 грн/л, до 43,18 грн/л, и в сети OKKO – на 1 грн/л, до 44,90 грн/л. В то же время, на АЗС VostokGaz автогаз подешевел на 1 грн/л — до 41,99 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, цены на автогаз в опте в конце лета несколько снижаются, поскольку на рынке сейчас ресурса достаточно. К тому же трейдеры ожидают новых котировок алжирской компании Sonatrach (индикатив на сжиженный газ в Средиземноморском регионе). Крупные импортеры ожидают снижения котировок, потому снизили цену.

Еще одной неизвестной в сентябре закупка газа аграриями для сушки зерна. Этот процесс длится до двух декад и увеличивает цену на газ по всей стране. Однако сейчас у аграриев тоже добавилось проблем с отгрузкой зерна. Так что пока рынок газа не понимает, стоит ли рассчитывать на пиковое потребление со стороны фермеров или нет. Таким образом, на этой неделе цены на газ на украинских АЗС будут оставаться преимущественно неизменными, а в течение сентября будут зависеть от новых котировок в Средиземноморье и спроса в Украине .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 83,90 93,90 44,90 WOG 82,90 93,90 44,50 Socar 83,90 94,90 44,90 Motto - 89,90 41,40 БРСМ-Нафта 77,99 87,99 40,99 UPG 78,90 89,90 42,90 UKRNAFTA 78,90 89,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.