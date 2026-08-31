Дизель продают дешевле себестоимости импорта: какая ситуация на рынке и прогноз на сентябрь

Цены на дизтопливо в Украине опустились до 80 грн/л из-за слабого спроса и достаточного предложения. Часть импортного ресурса уже продают дешевле его себестоимости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Цены опустились до 80 грн/л

На юге цена дизтоплива впервые за два месяца стала ниже, чем на западе. По словам участников рынка, за день ресурс продавался за 80–81 грн/л при прайсовых ценах 81–82,70 грн/л.

На мероприятии крупные импортеры в начале дня предлагали горючее по 81,90–82 грн/л. Впоследствии цены снизились до 80,90-81,50 грн/л.

При этом котировки газойля на Лондонской бирже росли. 28 августа ICE Gasoil завершил торги на уровне $1222/т, что на $37/т больше, чем днем ранее. В течение торгов цена достигала $1285/т.

"Рынок снова вернулся к бездумным продажам и, как следствие, отрицательным маржам", — отметил один из южных импортеров.

Импорт теряет экономическую выгоду

Входная стоимость южного дизтоплива в зависимости от страны составляет 81,60–83,40 грн/л. В то же время минимальные цены продажи на внутреннем рынке на 1,60–2,40 грн/л ниже.

Из-за этого импортеры сократили закупки из Греции. Дополнительные расходы формируют премии, фрахт и страхование. По оценкам трейдеров, дополнительное страхование из-за риска безопасности прибавляет к стоимости горючего $9–10/т.

На мероприятии также есть избыток ресурса. С 31 августа по 6 сентября цена дизтоплива Orlen Lietuva снизилась примерно на 1,30 грн/л. Украинские компании предлагают ресурс за 79–80 грн/л.

"Объемов дали существенно меньше, но это не критично. При нынешнем уровне цен ресурс дорогой", - добавил один из импортеров.

Чего ждут в сентябре

Участники рынка не прогнозируют дефицит дизтоплива в сентябре. В то же время налитики отмечают, что прогнозировать внутреннюю цену пока сложно: она будет зависеть от котировок нефтепродуктов и логистики. Дополнительные расходы на перевозку из-за риска безопасности могут изменять экономику отдельных направлений.