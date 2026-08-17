Нефть дорожает, а в Украине дешевеют бензин и дизель: что будет с ценами на АЗС

Мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, однако украинский рынок горючего удивляет противоположным трендом. Оптовые цены на бензин и дизель продолжают падать, а трейдеры ввезли в страну значительные объемы ресурса. Delo.ua разобралось, что сейчас происходит на стелах отечественных АЗС и стоит ли водителям ожидать существенного удешевления топлива в ближайшие дни.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть подросли после угроз США установить бессрочную блокаду Ирана. Это свидетельствует о том, что переговоры о мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке зашли в тупик и на скорейшее возобновление работы Ормузского пролива рассчитывать не стоит.

По состоянию на вечер пятницы, 14 августа, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на октябрь подорожали на $1,45 за баррель или на 1,67% — до $88,52 за баррель. Сентябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $1,15 или на 1,42% — до $82,40 за баррель. За неделю котировки Brent выросли примерно на 6%, а WTI – на 5,4%.

Ожидания более затяжной войны, которая может ограничить предложение нефти, на этой неделе нивелировали прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, сократившие оценки роста спроса. В то же время обнародованные данные засвидетельствовали более чем за 3,5 года недельное увеличение запасов сырой нефти в США.

Рынок бензина и дизеля адаптировался к работе в условиях обмеления Дуная и геополитического напряжения.

По данным консалтингового агентства "Нафторынок", в конце прошлой недели дизтопливо в опте на украинском рынке продолжило дешеветь. По состоянию на вечер пятницы, 14 августа, по сравнению с 7 августа, средняя цена дизтоплива в Украине снизилась на 2,46 грн/л до 89,20 грн/л, а по сравнению с 12 августа снижение цены составило 2,04 грн/л.

На внешних рынках также наблюдается нисходящий тренд. На вечер пятницы, 14 августа, с начала торгов котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $10,00/т — до $1224,25/т. На валютном рынке динамика также способствовала удешевлению импортного ресурса. По данным Национального банка, доллар снизился на 17 коп. – до 44,70 грн, а евро – на 21 коп., до 51,55 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже подешевел. По состоянию на вечер 14 августа по сравнению с 7 августа средняя цена бензина А-95 снизилась на 1,90 грн/л до 73,69 грн/л. По сравнению с 12 августа бензин в опте подешевел на 1,69 грн/л.

На внешних рынках преобладает восходящий тренд. Котировки на северо-западном базисе Eurobob в четверг, 13 августа, увеличились на $13/т – до $1089–1146/т в зависимости от условий поставки. Южный индикатор FOB Med вырос на $9/т – до $1119/т.

По итогам первых 12 дней августа среднесуточные объемы импорта бензина всех марок были на 24,0% ниже показателя июля. В структуре поставок бензина А-95 доля А-95-Е0 составляла 7,1%, тогда как остальные объемы пришлись на готовый бензин А-95-Е10.

На АЗС цены на дизель и бензин несколько снизились. По состоянию на 14 августа по сравнению с 7 августа средняя цена бензина А-95 на украинских заправках снизилась на 44 коп./л – до 80,37 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 25 коп./л – до 91,86 грн/л. Основной нисходящий импульс обеспечивают операторы крупных национальных сетей. Ukrnafta, UPG и Parallel скорректировали ряд основных позиций преимущественно на 1 грн/л, "БРСМ-Нафта" также снизила цены на А-95 и дизельное топливо, а AMIC провела более умеренную коррекцию бензиновых позиций. Вместе с тем, поведение крупных операторов остается неоднородным. OKKO сохранила предварительные цены, в то время как WOG повысил цены на ДТ и ДТ+ на 1 грн/л. В отличие от национальных сетей, региональные операторы реагируют более контрастно, сочетая существенные снижения (в частности, ZOG на А‑95) с разнонаправленными изменениями, как в Neftek, где одни виды горючего дорожали, а другие дешевели. В результате именно национальные операторы формируют общее направление изменения цен, в то время как региональные сети в большей степени реагируют на локальную конкурентную ситуацию.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, топливный рынок немного оправился от шока, в котором он оказался в конце июля, и трейдерам удалось законтрактовать значительные объемы топлива, которые на этой неделе поступят в страну. Поэтому в опте ожидается дальнейшее снижение цен на бензин и дизтопливо. Однако топливные котировки в ЕС остаются высокими, а ситуация на Ближнем Востоке напряженной, поэтому вряд ли сети пойдут на существенное снижение цен в таких условиях. Таким образом, цены на бензин и дизтопливо на АЗС на этой неделе будут оставаться преимущественно стабильными .

Цена газа остается стабильной несмотря на сезонный пик спроса

По данным "Нафторынка", 14 августа средняя цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 110 грн/т по сравнению с 12 августа и составила 73 658 грн/т. Цена с самовывозом уменьшилась на 718 грн/т, достигнув 71414 грн/т.

В результате цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 70 000–73 200 грн/т ($880–946/т без налогов), в то время как средняя цена уменьшилась на 633 грн/т — до 70 917 грн/т ($895/т без налогов). За первые 12 дней августа среднесуточные объемы импорта автогаза упали на 10,8% по сравнению с июлем – до 2,1 тыс. т.

На АЗС средняя цена LPG за прошлую неделю почти не изменилась. По состоянию на 14 августа по сравнению с 7 августа средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 5 коп./л – до 42,83 грн/л. Внутренняя динамика при этом оставалась разнонаправленной. Отдельные операторы, в частности Neftek и "Егаз", повысили цены на 1-1,50 грн/л, тогда как VostokGaz, EnergyPlus и "СТС" снизили их на 0,46-1 грн/л. В то же время большинство крупных национальных сетей сохранило прежние уровни.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе цены на пропан-бутан будут оставаться стабильными как оптом, так и в розницу. . Сезонное потребление немного выросло, но рынок остается сбалансированным, без профицита или дефицита.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 93,90 43,90 WOG 82,90 93,90 44,50 Socar 85,40 95,90 43,90 Motto - 89,90 41,40 БРСМ-Нафта 77,99 89,99 40,99 UPG 78,90 89,90 42,90 UKRNAFTA 78,90 89,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.