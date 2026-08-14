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Цена нефти на 14 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть 14 августа выросли после того, как Соединенные Штаты пригрозили бессрочной морской блокадой Ирана.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 14 августа
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$87,08
|+ 0,1%
|WTI
|$81,31
|+ 0,6%
|Urals
|$84,31
|+ 2.98%
Фьючерсы на Brent поднялись на 1 цент, или 0,1%, до 87,08 доллара за баррель по состоянию на 02:47 по Гринвичу. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 6 центов – до 81,31 доллара за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть выросли из-за того, что накануне Соединенные Штаты заявили, что могут бессрочно продолжать военно-морскую блокаду Ирана и усилить экономическое давление на Тегеран, поскольку переговоры о прекращении огня зашли в тупик.
Ожидания более затяжной войны, которая может ограничить предложение нефти, на этой неделе нивелировали прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, сократившие оценки роста спроса.
В то же время обнародованные данные свидетельствовали о наибольшем за более чем 3,5 года недельном увеличении запасов сырой нефти в США.
Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.