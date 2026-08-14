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Цена нефти на 14 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 14 августа / Depositphotos

Цены на нефть 14 августа выросли после того, как Соединенные Штаты пригрозили бессрочной морской блокадой Ирана.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 14 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $87,08 + 0,1%
WTI $81,31 + 0,6%
Urals $84,31 + 2.98%

Фьючерсы на Brent поднялись на 1 цент, или 0,1%, до 87,08 доллара за баррель по состоянию на 02:47 по Гринвичу. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 6 центов – до 81,31 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть выросли из-за того, что накануне Соединенные Штаты заявили, что могут бессрочно продолжать военно-морскую блокаду Ирана и усилить экономическое давление на Тегеран, поскольку переговоры о прекращении огня зашли в тупик.

Ожидания более затяжной войны, которая может ограничить предложение нефти, на этой неделе нивелировали прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, сократившие оценки роста спроса.

В то же время обнародованные данные свидетельствовали о наибольшем за более чем 3,5 года недельном увеличении запасов сырой нефти в США.

Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.

Автор:
Светлана Манько

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