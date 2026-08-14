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Налог на недвижимость пополнил бюджеты на 8,4 млрд грн за семь месяцев

Гривны
Налог на недвижимость пополнил бюджеты на 8,4 млрд грн за семь месяцев / НБУ

По итогам января — июля 2026 плательщики перечислили в бюджеты 8,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Регионы-лидеры по объемам поступлений

Самая большая сумма налога перечислена в бюджет столицы — 1,8 млрд грн. В четверку лидеров также вошли:

  • Киевская область - 924,2 млн грн;
  • Львовская область - 813,9 млн грн;
  • Днепропетровская область - 811 млн грн.

Как начисляется налог и правила сверки

Налог на недвижимость начисляется исключительно на площадь, превышающую установленные законодательством льготные лимиты:

  • для квартир – более 60 м²;
  • для жилых домов – более 120 м²;
  • для разных типов жилья в собственности (квартира + дом) – более 180 м².

Если в собственности физического лица находится несколько объектов в разных населенных пунктах, для сверки начисленных сумм следует обращаться в налоговый орган по своему налоговому адресу. Плательщик может подать письменное заявление с подтверждающими документами, чтобы проверить площадь, применение льготы, ставку и финальную сумму обязательства.

В случае обнаружения разногласий налоговая служба осуществляет перерасчет и формирует новое уведомление-решение, а предыдущее отменяется. Сформированные сообщения-решения также доступны в электронном кабинете плательщика.

Напомним, ранее сообщалось, что налог на недвижимость пополнил местные бюджеты на 6,1 млрд грн за первые полгода. Тогда поступления также продемонстрировали рост более чем на 8%.

Автор:
Максим Кольц

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