Податок на нерухомість поповнив бюджети на 8,4 млрд грн за сім місяців

За підсумками січня – липня 2026 року платники перерахували до бюджетів 8,4 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Регіони-лідери за обсягами надходжень

Найбільшу суму податку перераховано до бюджету столиці — 1,8 млрд грн. До четвірки лідерів також увійшли:

Київська область — 924,2 млн грн;

Львівська область — 813,9 млн грн;

Дніпропетровська область — 811 млн грн.

Як нараховується податок та правила звірки

Податок на нерухомість нараховується винятково на площу, яка перевищує встановлені законодавством пільгові ліміти:

для квартир — понад 60 м²;

для житлових будинків — понад 120 м²;

для різних типів житла у власності (квартира + будинок) — понад 180 м².

Якщо у власності фізичної особи перебуває кілька об’єктів у різних населених пунктах, для звірки нарахованих сум слід звертатися до податкового органу за своєю податковою адресою. Платник може подати письмову заяву з підтвердними документами, щоб перевірити площу, застосування пільги, ставку та фінальну суму зобов'язання.

У разі виявлення розбіжностей податкова служба здійснює перерахунок та формує нове повідомлення-рішення, а попереднє скасовується. Сформовані повідомлення-рішення також доступні в Електронному кабінеті платника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що податок на нерухомість поповнив місцеві бюджети на 6,1 млрд грн за перші пів року. Тоді надходження також продемонстрували зростання на понад 8%.