Податок на нерухомість поповнив місцеві бюджети на 6,1 млрд грн: які регіони в лідерах

За перші шість місяців 2026 року власники житла та комерційних об'єктів перерахували до місцевих бюджетів майже 6,1 млрд грн податку на нерухомість, що на 8,6% більше за торішній показник. Ці кошти сплатили понад 500 тисяч осіб, а лідером за обсягом надходжень став Київ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Регіони-лідери за сплатою податку

Найбільші суми податку надійшли від власників нерухомості у столиці та трьох областях. Лідером за обсягами надходжень став Київ із показником 1,2 млрд грн.

Серед регіонів із найбільшими надходженнями також:

Київська область — 674,3 млн грн;

Дніпропетровська область — 620 млн грн;

Львівська область — 602,8 млн грн.

За які квадратні метри потрібно платити

Податок на нерухомість сплачують не всі власники. Обов'язок виникає лише тоді, коли площа об'єкта перевищує норми:

60 кв. м для квартиры;

120 кв. м для житлового будинку;

180 кв. м, якщо у власності одночасно перебувають квартира і будинок.

Податок нараховується лише на квадратні метри, які перевищують визначений законом ліміт.

Як розраховується сума

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставку, яка не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за один квадратний метр понад установлену норму. Через це сума може відрізнятися залежно від територіальної громади.

Фізичним особам повідомлення-рішення із зазначенням суми надсилає контролюючий орган. Після його отримання власник має сплатити зобов'язання у передбачені Податковим кодексом строки.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2026 року власники нерухомості в Україні сплатили до бюджетів 5,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.