Налог на недвижимость пополнил местные бюджеты на 6,1 млрд грн: какие регионы в лидерах

За первые шесть месяцев 2026 года владельцы жилья и коммерческих объектов перечислили в местные бюджеты почти 6,1 млрд грн налога на недвижимость, что на 8,6% больше прошлогоднего показателя. Эти средства уплатили более 500 тысяч человек, а лидером по объему поступлений стал Киев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Регионы-лидеры по уплате налога

Наибольшие суммы налога поступили от владельцев недвижимости в столице и трех областях. Лидером по объемам поступлений стал Киев с показателем 1,2 млрд грн.

Среди регионов с наибольшими поступлениями также:

Киевская область - 674,3 млн грн;

Днепропетровская область - 620 млн грн;

Львовская область - 602,8 млн грн.

За какие квадратные метры нужно платить

Налог на недвижимость платят не все собственники. Обязанность возникает только тогда, когда площадь объекта превышает нормы:

60 кв. м для квартиры;

120 кв. м для жилого дома;

180 кв. м, если в принадлежности сразу находятся квартира и дом.

Налог начисляется только на квадратные метры, превышающие определенный законом предел.

Как рассчитывается сумма

Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставку, которая не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за один квадратный метр сверх установленной нормы. Поэтому сумма может отличаться в зависимости от территориальной общины.

Физическим лицам уведомление-решение с указанием суммы направляет контролирующий орган. После получения владелец должен уплатить обязательства в предусмотренные Налоговым кодексом сроки.

Напомним, за первые пять месяцев 2026 года владельцы недвижимости в Украине уплатили в бюджеты 5,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.