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Налог на недвижимость пополнил местные бюджеты на 6,1 млрд грн: какие регионы в лидерах
За первые шесть месяцев 2026 года владельцы жилья и коммерческих объектов перечислили в местные бюджеты почти 6,1 млрд грн налога на недвижимость, что на 8,6% больше прошлогоднего показателя. Эти средства уплатили более 500 тысяч человек, а лидером по объему поступлений стал Киев.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Регионы-лидеры по уплате налога
Наибольшие суммы налога поступили от владельцев недвижимости в столице и трех областях. Лидером по объемам поступлений стал Киев с показателем 1,2 млрд грн.
Среди регионов с наибольшими поступлениями также:
- Киевская область - 674,3 млн грн;
- Днепропетровская область - 620 млн грн;
- Львовская область - 602,8 млн грн.
За какие квадратные метры нужно платить
Налог на недвижимость платят не все собственники. Обязанность возникает только тогда, когда площадь объекта превышает нормы:
- 60 кв. м для квартиры;
- 120 кв. м для жилого дома;
- 180 кв. м, если в принадлежности сразу находятся квартира и дом.
Налог начисляется только на квадратные метры, превышающие определенный законом предел.
Как рассчитывается сумма
Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставку, которая не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за один квадратный метр сверх установленной нормы. Поэтому сумма может отличаться в зависимости от территориальной общины.
Физическим лицам уведомление-решение с указанием суммы направляет контролирующий орган. После получения владелец должен уплатить обязательства в предусмотренные Налоговым кодексом сроки.
Напомним, за первые пять месяцев 2026 года владельцы недвижимости в Украине уплатили в бюджеты 5,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.