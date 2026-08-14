ГНС автоматически взыскала более 1 млрд грн налоговых долгов

С начала 2026 года в государственный бюджет возвращено более 1 млрд. грн. благодаря работе автоматизированной системы взыскания налогового долга. За этот период средства списали со счетов 27,9 тысяч налогоплательщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление и. главы Государственной налоговой службы Украины Леси Карнаух.

По ее словам, это на 651,1 млн грн больше, чем за аналогичный период 2025 года, а общая эффективность механизма выросла почти в три раза. Система действует без человеческого вмешательства и применяется исключительно к юридическим лицам, имеющим согласованный налоговый долг.

Как работает алгоритм взыскания

Механизм начинает действовать только после того, как плательщик получил возможность добровольно выполнить свои обязательства. Если предприятие самостоятельно задекларировало налоги, но не уплатило их в течение 90 дней, взыскание производится без отдельного решения суда согласно нормам Налогового кодекса Украины.

Процедура списания происходит по четкой цепочке:

информационные системы ГНС ежедневно автоматически формируют перечень имеющихся долгов;

генерируется электронная платежная инструкция с цифровой подписью;

документ поступает в Государственную казначейскую службу;

после проверки реквизитов Казначейство переадресовывает платежку в банк через систему электронных платежей (СЭП).

Внедрение системы стало возможным благодаря электронной интеграции баз данных ГНС, Казначейства и банковских учреждений.

Напомним, за первые семь месяцев после запуска система взыскала почти 877 млн грн налогового долга. Автоматическое списание задолженностей начало действовать в Украине в августе 2025 года.