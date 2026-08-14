Три финкомпании отказались от факторинга

Национальный банк согласовал трем небанковским финансовым учреждениям изменение лицензий по их заявлениям. ООО "ФК "Шияна", ООО "Цикл Финанс" и ООО "ФК "Кредит-Капитал" исключили из своих лицензий услугу факторинга.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

После смены лицензий все три компании сохранят право предоставлять средства и банковские металлы в кредит.

Кроме этого, "ФК "Шияна" будет иметь право работать в сфере финансового лизинга. Для "Цикл Финанс" и "Кредит-Капитал" единственной указанной НБУ финансовой услугой после смены лицензий останется кредитование.

Таким образом, решение не означает лишения компаний лицензий на деятельность финансовой компании — речь идет только о сокращении перечня разрешенных услуг.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 августа 2026 года.

Напомним, что в июле НБУ разрешил финкомпании "Финвин" устранить факторинг по лицензии.