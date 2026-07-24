НБУ разрешил финкомпании "Финвин" убрать факторинг из лицензии

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензии ООО "ФК Финвин" на деятельность финансовой компании. Из лицензии исключили услугу факторинга.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Решение было принято на основании собственного заявления финансовой компании.

После изменения объема лицензии ООО "ФК "Финвин" будет иметь право предоставлять следующие финансовые услуги:

предоставление средств и банковских металлов в кредит;

денежный лизинг.

Решение о согласовании изменения лицензии 23 июля принял комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Добавим, вчера НБУ применил к ООО "ФК "КредиПлюс" меру влияния в виде письменной оговорки. Причиной стали нарушения требований санкционного законодательства.