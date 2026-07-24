НБУ дозволив фінкомпанії "Фінвін" прибрати факторинг із ліцензії

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензії ТОВ "ФК "Фінвін" на діяльність фінансової компанії. З ліцензії виключили послугу факторингу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Рішення ухвалили на підставі власної заяви фінансової компанії.

Після зміни обсягу ліцензії ТОВ "ФК "Фінвін" матиме право надавати такі фінансові послуги:

надання коштів та банківських металів у кредит;

фінансовий лізинг.

Рішення про погодження зміни ліцензії 23 липня ухвалив комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Додамо, вчора НБУ застосував до ТОВ "ФК "КредіПлюс" захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стали порушення вимог санкційного законодавства.