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НБУ дозволив фінкомпанії "Фінвін" прибрати факторинг із ліцензії
Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензії ТОВ "ФК "Фінвін" на діяльність фінансової компанії. З ліцензії виключили послугу факторингу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.
Рішення ухвалили на підставі власної заяви фінансової компанії.
Після зміни обсягу ліцензії ТОВ "ФК "Фінвін" матиме право надавати такі фінансові послуги:
- надання коштів та банківських металів у кредит;
- фінансовий лізинг.
Рішення про погодження зміни ліцензії 23 липня ухвалив комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
Додамо, вчора НБУ застосував до ТОВ "ФК "КредіПлюс" захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стали порушення вимог санкційного законодавства.