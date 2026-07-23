НБУ виніс застереження фінкомпанії через роботу із санкційними списками

Національний банк України застосував до ТОВ "ФК "КредіПлюс" захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стали порушення вимог санкційного законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

За даними регулятора, фінансова компанія не визначила у внутрішніх документах порядок оновлення або завантаження санкційних списків.

Йдеться про вимоги положення НБУ щодо реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Рішення про застосування заходу впливу 20 липня ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Нагадаємо, раніше НБУ застосував до ТОВ "Просто лізинг" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Установа мала право надавати послуги з фінансового лізингу.