Дві українські фінансові компанії хочуть об'єднатися без дозволу регулятора: про кого йдеться

ТОВ “Перший Український ломбард” та ТОВ “Фінансова компанія Пей Дей” звернулися до Антимонопольного комітету України із заявами щодо необхідності отримання дозволу на концентрацію. Водночас остаточне рішення регулятора наразі офіційно не оприлюднене.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Йдеться про попередній розгляд звернень двох фінансових компаній, у межах якого АМКУ оцінював, чи підпадають потенційні корпоративні дії під вимоги законодавства щодо концентрації. Остаточні висновки або рішення комітету станом на 28 травня не опубліковані.

Предметом розгляду є можливі корпоративні зміни або угоди між компаніями, які можуть потребувати погодження регулятора у разі впливу на конкурентне середовище.

ТОВ “Перший Український ломбард” є фінансовою установою, що здійснює діяльність у сфері ломбардного кредитування. Статутний капітал компанії становить 1,5 млн грн. Підприємство зареєстроване у Запорізькій області, а його директором є Олена Дрох, яка також обіймає посаду директора в ТОВ “Біоленд”, що спеціалізується на вирощуванні зернових культур.

ТОВ “Фінансова компанія Пей Дей” – фінансова компанія, зареєстрована в місті Києві, зі статутним капіталом 3 млн грн. Власником компанії є Борис Шестопалов, який також є власником ТОВ “Дім Інноваційних Брендів ІмеджінЮ”, що здійснює діяльність у сфері інтернет-торгівлі.

