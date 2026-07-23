НБУ вынес оговорку финкомпании из-за работы с санкционными списками

Национальный банк Украины применил к ООО "ФК "КредиПлюс" меру влияния в виде письменной оговорки. Причиной стали нарушения требований санкционного законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

По данным регулятора, финансовая компания не определила во внутренних документах порядок обновления или загрузки санкционных списков.

Речь идет о требованиях положения НБУ по реализации специальных экономических и других ограничительных мер.

Решение о применении меры влияния 20 июля принял комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Напомним, ранее НБУ применил к ООО "Просто лизинг" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании. Учреждение имело право оказывать услуги по финансовому лизингу.