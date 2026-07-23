Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,77

+0,02

EUR

51,07

--0,03

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

51,35

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ вынес оговорку финкомпании из-за работы с санкционными списками

Нацбанк
Финкомпания нарушила требования санкционного законодательства

Национальный банк Украины применил к ООО "ФК "КредиПлюс" меру влияния в виде письменной оговорки. Причиной стали нарушения требований санкционного законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

По данным регулятора, финансовая компания не определила во внутренних документах порядок обновления или загрузки санкционных списков.

Речь идет о требованиях положения НБУ по реализации специальных экономических и других ограничительных мер.

Решение о применении меры влияния 20 июля принял комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Напомним, ранее НБУ применил к ООО "Просто лизинг" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании. Учреждение имело право оказывать услуги по финансовому лизингу.

Автор:
Татьяна Гойденко