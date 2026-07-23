Украина будет производить перехватчики для Patriot вместе с Raytheon

Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon производит перехватчики для систем Patriot. Это одно из ключевых средств противовоздушной обороны, используемых Украиной для защиты от российских атак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, Украина уже давно использует технику Raytheon для защиты от российских ударов, теперь стороны готовы вывести сотрудничество на новый уровень.

"Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО - перехватчики для Patriot", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что эту тему он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре.

Зеленский сделал заявление после встречи с командой Raytheon во главе с вице-президентом компании Джозефом Деантоной.

В ходе встречи стороны также обсудили другие направления партнерства, касающиеся ненаступного военного оборудования.

По словам президента, правительственные команды и представители частного сектора продолжат контакты, чтобы доработать дальнейшие шаги сотрудничества.

Заметим, обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить ракеты Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.