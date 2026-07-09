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Производство ракет для Patriot в Украине будет сложным и продолжительным.

ракета Patriot
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал предоставление Украине права производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Фото: Фото: JASDF

Наладка производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине будет продолжительным и сложным процессом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Нюансы производства ракет Patriot в Украине.

Как отмечает агентство, производство этих ракет компании Lockheed Martin Corp., особенно в больших масштабах, будет сложной задачей для Украины.

Это, прежде всего, зависит от того, какой именно тип ракет будет выпускать производственная линия. Например, если речь идет о PAC-3, способной сбивать баллистические ракеты и стоимость которой составляет около 5 миллионов долларов за единицу, то сейчас ее производят только две страны в мире: США и Япония. PAC-3 считается самым современным средством противовоздушной обороны в мире.

В агентстве подчеркивают, что производство одной ракеты Patriot занимает годы. Для запуска производства требуются лицензии, участие оборонных компаний, защищенные производственные мощности, доступ к компонентам и отлаженные цепи поставки.

Некоторые компоненты, например корпус ракеты, относительно легко изготавливаются, в то время как твердотопливные ракетные двигатели и системы наведения сложнее в промышленном плане.

Не слушайте пессимистов

В то же время советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов призвал "не слушать пессимистов" и подчеркнул, что производство ракет Patriot в Украине возможно.

"Вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются все контакты поставщиков. На помощь к нам приедут консультанты", – написал он.

По его словам, единственной проблемой является время.

"Все это может затянуться на год и больше. Назвать термины даже примерно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - добавил он.

Производство ракет для Patriot в Украине.

Накануне президент США   Дональд Трамп   анонсировал предоставление Украине права производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Вашингтон не только передаст разрешение на производство, но и продемонстрирует технологию производства.

Для Украины лицензионное производство американского оружия может стать способом быстрее наращивать доступ к критическим системам, прежде всего, ПВО. Это также означает усиление своей оборонной промышленности и уменьшение зависимости от ограниченных запасов США.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая станет альтернативой Patriot за $1 млн.

Автор:
Светлана Манько