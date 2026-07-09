Потребуватиме років: виробництво ракет для Patriot в Україні буде складним і тривалим

Налагодження виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні буде тривалим і складним процесом.

Як пише Delo.ua, пр це повідомляє Bloomberg.

Нюанси виробництва ракет Patriot в Україні

Як зазначає агентство, виробництво цих ракет компанії Lockheed Martin Corp., особливо у великих масштабах, буде складним завданням для України.

Це передусім залежить від того, який саме тип ракет буде випускати виробнича лінія. Наприклад, якщо йдеться про PAC-3, здатну збивати балістичні ракети і вартість якої становить близько 5 мільйонів доларів за одиницю, то наразі її виробляють лише дві країни у світі: США та Японія. PAC-3 вважається найсучаснішим засобом протиповітряної оборони у світі.

В агентстві підкреслюють, що виробництво однієї ракети Patriot займає роки. Для запуску виробництва потрібні ліцензії, участь оборонних компаній, захищені виробничі потужності, доступ до компонентів і налагоджені ланцюги постачання.

Деякі компоненти, як-от корпус ракети, відносно легко виготовляються, у той час, як твердопаливні ракетні двигуни та системи наведення є складнішими у промисловому плані.

Не слухайте песимістів

Водночас радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав "не слухати песимістів" і наголосив, що виробництво ракет Patriot в Україні можливе.

"Разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти", - написав він.

За його словами, єдиною проблемою є час.

"Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - додав він.

Виробництва ракет для Patriot в Україні

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував надання Україні права виробляти ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Вашингтон не лише передасть дозвіл на виробництво, а й продемонструє технологію виготовлення.

Для України ліцензійне виробництво американської зброї може стати способом швидше нарощувати доступ до критичних систем, насамперед ППО. Це також означає посилення власної оборонної промисловості та зменшення залежності від обмежених запасів США.

Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint, що виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка стане альтернативою Patriot за $1 млн.