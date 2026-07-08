Трамп пообіцяв Україні доступ до виробництва ракет Patriot: головні заяви після зустрічі із Зеленськими

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні можливість виробляти ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Вашингтон не лише передасть дозвіл на виробництво, а й продемонструє технологію виготовлення.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне".

"Мені пташка наспівала, що ми дамо українцям право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити", - сказав Трамп.

Заява американського президента свідчить про можливість розширення військової співпраці між США та Україною. Йдеться не лише про постачання готових ракетних систем, а й про потенційний доступ України до технологій їх виробництва.

США посилюють тиск на Росію / Урядовий портал

Головні заяви

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели спільну пресконференцію на полях саміту НАТО в Анкарі. Серед основних тем - завершення війни, підтримка України, виробництво зброї та співпраця у сфері дронів.

Головні заяви Дональда Трампа:

США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot. Трамп заявив, що Україна може отримати ліцензію на виробництво цих систем. За його словами, йому "пташка нашептала", що такий варіант можливий.

Він також додав: "Тоді ви не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо — робіть їх самі".

Трамп заявив про дружні відносини із Зеленським. За його словами, співпраця між ними пройшла довгий шлях після зустрічі в Овальному кабінеті, але це "ще не кінець, а новий початок".

"Україна має велике майбутнє", - наголосив президент США.

Трамп заявив про прогрес у питанні завершення війни. Він зазначив, що Зеленський хоче припинення вогню, і вважає, що цього прагне також Володимир Путін. Водночас він визнав, що війна між Україною та Росією є складною для врегулювання.

Путіна Трамп назвав "складним персонажем". За його словами, спочатку він думав, що війна буде легкою для завершення, однак ситуація виявилася складнішою.

Водночас Трамп зазначив, що Зеленський також є "непростим", але за останні тижні вдалося досягти "серйозного прогресу".

Атаки України по російських НПЗ Трамп назвав ескалацією, яка може допомогти завершити війну.

Про можливе врегулювання з Путіним. На запитання, чому він вважає, що російський лідер готовий до переговорів, Трамп відповів, що це пов’язано з його кількома розмовами із Путіним.

Війну він порівняв із конфліктом між двома дітьми. За словами Трампа, ситуація схожа на випадок, коли "двоє хлопчиків у парку не сподобалися одне одному і зчинили бійку".

Головні заяви Володимира Зеленського:

Зеленський подякував США за підтримку України. Президент України окремо відзначив американську допомогу та програму PURL.

Україна і США починають роботу над угодою щодо дронів. Зеленський повідомив, що сторони вже розпочинають підготовку домовленості у сфері безпілотних технологій. Деталі угоди він планує обговорити з Трампом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський і глава Кремля Володимир Путін зацікавлені в укладенні угоди.