Трамп пообещал Украине доступ к производству ракет Patriot: главные заявления после встречи с Зеленскими

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине возможность производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Вашингтон не только передаст разрешение на производство, но и продемонстрирует технологию производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне".

"Мне птичка напела, что мы дадим украинцам право делать Patriot, мы покажем, как их делать", - сказал Трамп.

Заявление американского президента свидетельствует о возможности расширения военного сотрудничества между США и Украиной. Речь идет не только о поставках готовых ракетных систем, но и о потенциальном доступе Украины к технологиям их производства.

Главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию на полях саммита НАТО в Анкаре. Среди основных тем – завершение войны, поддержка Украины, производство оружия и сотрудничество в сфере дронов.

Главные заявления Дональда Трампа:

США могут разрешить Украине производить ракеты Patriot. Трамп заявил, что Украина может получить лицензию на производство этих систем. По его словам, ему "птичка нашептала", что такой вариант возможен.

Он также добавил: "Тогда вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно - делайте их сами".

Трамп заявил о дружеских отношениях с Зеленским. По его словам, сотрудничество между ними прошло долгий путь после встречи в Овальном кабинете, но это "еще не конец, а новое начало".

"У Украины большое будущее", - подчеркнул президент США.

Трамп заявил о прогрессе в вопросе завершения войны. Он отметил, что Зеленский хочет прекращения огня, и считает, что к этому стремится также Владимир Путин. В то же время он признал, что война между Украиной и Россией сложна для урегулирования.

Путина Трамп назвал "сложным персонажем". По его словам, сначала он думал, что война будет легкой для завершения, однако ситуация оказалась более сложной.

В то же время Трамп отметил, что Зеленский также является "непростым", но за последние недели удалось добиться "серьезного прогресса".

Атаки Украины по российским НПЗ Трамп назвал эскалацией, которая может помочь завершить войну.

О возможном урегулировании с Путиным. На вопрос, почему он считает, что российский лидер готов к переговорам, Трамп ответил, что это связано с его несколькими разговорами с Путиным.

Войну он сравнил с конфликтом между двумя детьми. По словам Трампа, ситуация похожа на случай, когда "двое мальчиков в парке не понравились друг другу и устроили драку".

Главные заявления Владимира Зеленского:

Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины. Президент Украины особо отметил американскую помощь и программу PURL.

Украина и США начинают работу над соглашением по дронам. Зеленский сообщил, что стороны уже приступают к подготовке договоренности в сфере беспилотных технологий. Детали соглашения он намерен обсудить с Трампом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин заинтересованы в заключении соглашения.