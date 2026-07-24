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НБУ отозвал лицензии у двух страховщиков: детали
Национальный банк Украины лишил лицензий на осуществление страховой деятельности компании "Аско ДС" и "Победа". Решение принято из-за нарушения требований законодательства и осуществления рисковых операций.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Соответствующие решения Правление Нацбанка приняло 24 июля 2026, и они вступили в силу со дня их обнародования.
Причины применения мер воздействия
- "Аско ДС": по результатам безвыездного надзора установлено, что компания повторно не предоставила надлежащие планы возобновления деятельности и финансирования. Согласно закону "О страховании", это позволяет отнести страховщика к категории неплатежеспособных и отозвать лицензию.
- "Победа": регулятор обнаружил факт осуществления рисковой деятельности, угрожающий интересам страхователей. Страховщик не отражал и искажал в информационных системах более 10% данных отчетности и первичных документов, что превысило 20% минимального капитала компании.
Ограничения для компаний
С 24 июля 2026 года оба страховщика теряют право:
- заключать новые договоры страхования или продлевать срок действия существующих;
- вносить изменения в действующие договоры, если это приводит к увеличению обязательств перед клиентами.
Напомним, ранее Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, регулятор отозвал лицензию у "Просто лизинг", предоставлявшего услуги по финансовому лизингу, за повторное нарушение требований законодательства.