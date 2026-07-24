НБУ отозвал лицензии у двух страховщиков: детали

Национальный банк Украины лишил лицензий на осуществление страховой деятельности компании "Аско ДС" и "Победа". Решение принято из-за нарушения требований законодательства и осуществления рисковых операций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Соответствующие решения Правление Нацбанка приняло 24 июля 2026, и они вступили в силу со дня их обнародования.

Причины применения мер воздействия

"Аско ДС": по результатам безвыездного надзора установлено, что компания повторно не предоставила надлежащие планы возобновления деятельности и финансирования. Согласно закону "О страховании", это позволяет отнести страховщика к категории неплатежеспособных и отозвать лицензию.

"Победа": регулятор обнаружил факт осуществления рисковой деятельности, угрожающий интересам страхователей. Страховщик не отражал и искажал в информационных системах более 10% данных отчетности и первичных документов, что превысило 20% минимального капитала компании.

Ограничения для компаний

С 24 июля 2026 года оба страховщика теряют право:

заключать новые договоры страхования или продлевать срок действия существующих;

вносить изменения в действующие договоры, если это приводит к увеличению обязательств перед клиентами.

Напомним, ранее Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, регулятор отозвал лицензию у "Просто лизинг", предоставлявшего услуги по финансовому лизингу, за повторное нарушение требований законодательства.