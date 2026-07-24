Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

+0,04

EUR

51,06

--0,01

Наличный курс:

USD

44,87

44,78

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ отозвал лицензии у двух страховщиков: детали

нбу
НБУ отозвал лицензии у двух страховщиков / НБУ

Национальный банк Украины лишил лицензий на осуществление страховой деятельности компании "Аско ДС" и "Победа". Решение принято из-за нарушения требований законодательства и осуществления рисковых операций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Соответствующие решения Правление Нацбанка приняло 24 июля 2026, и они вступили в силу со дня их обнародования.

Причины применения мер воздействия

  • "Аско ДС": по результатам безвыездного надзора установлено, что компания повторно не предоставила надлежащие планы возобновления деятельности и финансирования. Согласно закону "О страховании", это позволяет отнести страховщика к категории неплатежеспособных и отозвать лицензию.
  • "Победа": регулятор обнаружил факт осуществления рисковой деятельности, угрожающий интересам страхователей. Страховщик не отражал и искажал в информационных системах более 10% данных отчетности и первичных документов, что превысило 20% минимального капитала компании.

Ограничения для компаний

С 24 июля 2026 года оба страховщика теряют право:

  • заключать новые договоры страхования или продлевать срок действия существующих;
  • вносить изменения в действующие договоры, если это приводит к увеличению обязательств перед клиентами.

Напомним, ранее Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, регулятор отозвал лицензию у "Просто лизинг", предоставлявшего услуги по финансовому лизингу, за повторное нарушение требований законодательства.

Автор:
Максим Кольц