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Закупочные цены на свиней живым весом на 17-23 августа 2026 года

свинина
Какие цены на свиней живым весом в Украине / Depositphotos

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 17-23 августа 2026 года. Прогноз предоставили специалисты   Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 74-75 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 17-23 августа 2026 года
Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней   1,60 евро/кг (82,49 грн/кг), на полутуше свиноматок –   0,63 евро/кг (32,48 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,40 злотых/кг (64,67 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,50 – 6,20 злотых/кг (53,89 – 74,25 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 17-23 августа 2026 года

Динамика цен в мире:

  • 1,59 (+2%) €/кг в ЕС;
  • 1,06 (-5%) €/кг в Бразилии;
  • 1,89 (-3%) €/кг в США;
  • 1,40 (-3%) €/кг в Канаде.

Ценовая ситуация на основных мировых рынках остается неоднородной: в Европейском Союзе наблюдается тенденция роста цен, тогда как в Канаде, США и странах Латинской Америки они продолжают снижаться.

Автор:
Светлана Манько

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