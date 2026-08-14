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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 17-23 серпня 2026

свинина
Які ціни на свиней живою вагою в Україні / Depositphotos

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період  17-23 серпня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 74-75 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 17-23 серпня 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 євро/кг (82,49 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,63 євро/кг (32,48 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,40 злотих/кг (64,67 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,50 - 6,20 злотих/кг (53,89 - 74,25 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 17-23 серпня 2026

Динаміка цін у світі:

  •  1,59 (+2%) €/кг у ЄС;
  • 1,06 (-5%) €/кг у Бразилії;
  •  1,89 (-3%) €/кг у США;
  • 1,40 (-3%) €/кг у Канаді.

Цінова ситуація на основних світових ринках залишається неоднорідною: у Європейському Союзі спостерігається тенденція до зростання цін, тоді як у Канаді, США та країнах Латинської Америки вони продовжують знижуватися.

Автор:
Світлана Манько

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