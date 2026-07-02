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Росія атакувала м'ясокомбінат "Ювілейний": підприємство призупинило роботу

Ювілейний
М'ясокомбінат «Ювілейний» зупинив роботу. Фото: yuvileinyi.com.ua

1 липня внаслідок удару двох російських дронів по філії м'ясокомбінату "Ювілейний" у Запоріжжі пошкоджено склади та офісні приміщення. Через руйнування підприємство тимчасово призупинило роботу.

Як пише Delo.ua, про це розповів керівник запорізької філії підприємства Максим Рак, передає zabor.zp.ua.

За його словами, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яка тривала майже всю ніч.

«Пожежу гасили до самого ранку, бо вона знову спалахувала кожні пів години», — зазначив  Рак.

Він повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено складські та офісні приміщення. Через це роботу запорізької філії тимчасово призупинили.

Керівник підприємства наголосив, що жертв вдалося уникнути завдяки перезмінці працівників. На момент удару на території перебували лише охоронці, які не постраждали.

Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків ворожої атаки та оцінка завданих збитків.

Нагадаємо, виробник дитячого молочного харчування в Україні — завод “Яготинське для дітей” — готується до відновлення виробництва після російської атаки. Проте на першому етапі підприємство зможе запуститися лише на 60% від своєї колишньої потужності. 

Автор:
Світлана Манько