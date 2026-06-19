Завод "Яготинське для дітей" відновить роботу після удару РФ лише на 60%

Виробник дитячого молочного харчування в Україні — завод “Яготинське для дітей” — готується до відновлення виробництва після російської атаки. Проте на першому етапі підприємство зможе запуститися лише на 60% від своєї колишньої потужності.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю виданню Delo.ua розповів голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко.

Що вціліло, а що знищено повністю

Попри численні руйнування, склад готової продукції (він розташований з іншого боку будівлі) та фасувальні лінії не постраждали. Проте, за словами директора підприємства, фасувати наразі нічого, оскільки другий приліт повністю знищив зону ферментації.

"Вщент зруйновано нову автоматичну CIP-мийку вартістю понад 600 тисяч євро, яка забезпечувала стерильність виробництва. Без неї завод працювати не може. Також уламками пробило один із ферментаторів, де сквашували молоко для йогуртів та кефірів", — зазначає голова наглядової ради.

Він додав, що під час розбору завалів фахівці виявили, що уламками перебило слабкострумові мережі автоматики та магістралі з парою і крижаною водою для охолодження. Крім того, постраждала загальна інфраструктура — зокрема газовий лічильник та високовольтні електромережі підприємства

Графік запуску: чому лише 60%?

Керівництво заводу розробило поетапний план повернення дитячого харчування на ринок. Оскільки випуск молока не потребує процесу сквашування, його планують повернути першим.

"Ми розраховуємо вже за місяць розпочати випуск ультрапастеризованого молока в різних форматах фасування — літр, пів літра та 200 грамів. А ось для відновлення лінійки кисломолочних продуктів — йогуртів та кефірів — знадобиться щонайменше ще один місяць", — прогнозує Сергій Вовченко.

Головна затримка — у знищеній CIP-мийці за €600 тисяч. Це не серійне обладнання, його виготовляють під замовлення, що займає до пів року. Тимчасовим порятунком для заводу стало те, що вціліла стара, попередня мийна станція, яку після невеликого ремонту власними силами, введуть в експлуатацію. Проте технологічно вона спроможна забезпечити лише 60% від колишньої повної потужності заводу.

Через це обсяги виробництва дитячих йогуртів та кефірів на першому етапі скоротяться на 40%. Як зазначає Сергій Вовченко, для компанії зараз головне — хоча б частково запуститися.

Релокації не буде

Попри серйозні руйнування та ризики, варіант перенесення потужностей в інші регіони чи на інші майданчики компанія не розглядає.

"Тільки тут. На заводі встановлено унікальний комплекс фасувального обладнання, який просто неможливо швидко перенести на інший майданчик. Щоб демонтувати, перевезти та налаштувати таку лінію в іншому місці, знадобиться щонайменше рік. Тому відбудовуватимемося тут", — резюмував Сергій Вовченко.

Нагадаємо, 5 червня завод із виробництва дитячого харчування "Яготинське для дітей" зазнав російської атаки. Попри значні пошкодження підприємства, відновлення виробництва планують уже у липні.