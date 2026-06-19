Завод "Яготинское для детей" возобновит работу после удара РФ всего на 60%

Производитель детского молочного питания в Украине — завод Яготинское для детей — готовится к возобновлению производства после российской атаки. Однако на первом этапе предприятие сможет запуститься всего на 60% своей прежней мощности.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Delo.ua рассказал глава наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Что уцелело, а что уничтожено полностью

Несмотря на многочисленные разрушения, склад готовой продукции (он расположен с другой стороны здания) и фасовочные линии не пострадали. Однако, по словам директора предприятия, фасовать пока нечего, поскольку второй прилет полностью уничтожил зону ферментации.

"Вполне разрушена новая автоматическая CIP-мойка стоимостью более 600 тысяч евро, которая обеспечивала стерильность производства. Без нее завод работать не может. Также обломками пробило один из ферментаторов, где сквашивали молоко для йогуртов и кефиров", — отмечает глава наблюдательного совета.

Он добавил, что при разборе завалов специалисты обнаружили, что обломками перебило слаботочные сети автоматики и магистрали с паром и ледяной водой для охлаждения. Кроме того, пострадала общая инфраструктура — в частности, газовое оборудование и высоковольтные электросети предприятия.

График запуска: почему всего 60%?

Руководство завода разработало поэтапный план возвращения детского питания на рынок. Поскольку выпуск молока не нуждается в процессе сквашивания, его планируют вернуть первым.

"Мы рассчитываем уже через месяц начать выпуск ультрапастеризованного молока в разных форматах фасовки - литр, пол литра и 200 граммов. А вот для восстановления линейки кисломолочных продуктов - йогуртов и кефиров - понадобится по меньшей мере еще один месяц", - прогнозирует Сергей Вовченко.

Главная задержка – в уничтоженной CIP-мойке за €600 тысяч. Это не серийное оборудование, его производят под заказ, занимающий до полугода. Временным спасением для завода стало уцелевшая старая, предыдущая моечная станция, которую после небольшого ремонта собственными силами, введут в эксплуатацию. Однако технологически она может обеспечить лишь 60% от прежней полной мощности завода.

Поэтому объемы производства детских йогуртов и кефиров на первом этапе сократятся на 40%. Как отмечает Сергей Вовченко, для компании сейчас главное хотя бы частично запуститься.

Релокации не будет

Несмотря на серьезные разрушения и риски, вариант переноса мощностей в другие регионы или другие площадки компания не рассматривает.

"Только здесь. На заводе установлен уникальный комплекс фасовочного оборудования, который просто невозможно быстро перенести на другую площадку. Чтобы демонтировать, перевезти и настроить такую линию в другом месте, понадобится минимум год. Поэтому будем отстраиваться здесь", — резюмировал Сергей Вовченко.

Напомним, 5 июня завод по производству детского питания "Яготинское для детей" подвергся российской атаке. Несмотря на значительные повреждения предприятия, возобновление производства планируется уже в июле.