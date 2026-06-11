Российская атака остановила завод "Яготинское для детей": когда планируют возобновить производство

Производство детского питания бренда "Яготинское для детей", пострадавшего 5 июня от российской атаки, планируют возобновить в июле. Несмотря на повреждение завода, критического дефицита продукции в магазинах не будет из-за имеющихся запасов на складах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания "Молочный альянс", которой принадлежит завод, в комментарии "Экономической правде".

"Предварительно, по оценкам технических служб, производство возобновят в июле", - отметили в компании.

Складские помещения при атаке не пострадали, поэтому на складах и в торговых сетях есть запасы товаров. Однако с полок могут временно исчезнуть продукты с коротким сроком хранения. Часть спроса перекроют другие торговые марки, а часть будет ждать возвращения "Яготинского".

До начала полномасштабного вторжения бренд Яготинское для детей занимал 50% украинского рынка детского молочного питания. Завод производил сырки, йогурты, молоко, каши, пюре.

Из-за выезда семей за границу и падения рождаемости рынок сократился. Однако холдинг "Молочный альянс" сохранил позиции. В 2025 года объем производства составил 11,6 тыс. т продукции. При этом денежный доход компании вырос до 418 млн грн, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 333 млн грн.

Напомним, 5 июня российская армия атаковала пищевое предприятие " Яготинское для детей " в Згуровской общине Киевской области. Четверо человек погибли. Еще семь получили ранения и травмы разной степени тяжести. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.