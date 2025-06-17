Российские ракеты ударили по Запорожскому заводу цветных металлов: есть разрушения

В результате прямого ракетного удара российских войск по Запорожью пострадало производство Запорожского завода цветных металлов (ЗЗЦМ), входящего в Electro Cable Group – лидера в Украине по производству медного кабеля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

"Два прямых, приведенных и целенаправленных удара калибрами. Мощности Запорожского завода цветных металлов повреждены", — отметили на предприятии.

Как отмечается, благодаря оперативным действиям и соблюдению норм безопасности сотрудники предприятия во время воздушной тревоги не пострадали.

В компании заявили, что, несмотря на нанесенный ущерб, предприятие не остановит свою работу.

"Мы точно отстроим и восстановим все, что уничтожено", – говорится в официальном сообщении.

О компании

Electro Cable Group является одним из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции. На трех производственных площадках по всей Украине и Польше, ECG производит широкий спектр продуктов, от медных катодов до электро- и телекоммуникационных кабелей для внутреннего и экспортного рынка.

Компания объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске.

Также компания строит завод мощностью 1200 т кабеля в год в Польше за €19 млн. В планах – нарастить объем производства до 6000 т в год.

ЗЗЦМ продает продукцию в Украине, Германии, Австрии, Франции, странах Скандинавии и Бенилюкса. Ивано-Франковский завод ориентирован на экспорт.

Напомним, 17 июня, РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице более 14 человек погибли во время ударов, многие ранены.

В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.