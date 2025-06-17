Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

+0,08

EUR

48,07

+0,37

Наличный курс:

USD

41,47

41,42

EUR

48,33

48,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российские ракеты ударили по Запорожскому заводу цветных металлов: есть разрушения

ЗЗЦМ
Мощности Запорожского завода цветных металлов повреждены/ЗЗЦМ

В результате прямого ракетного удара российских войск по Запорожью пострадало производство Запорожского завода цветных металлов (ЗЗЦМ), входящего в Electro Cable Group – лидера в Украине по производству медного кабеля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

"Два прямых, приведенных и целенаправленных удара калибрами. Мощности Запорожского завода цветных металлов повреждены", — отметили на предприятии.

Как отмечается, благодаря оперативным действиям и соблюдению норм безопасности сотрудники предприятия во время воздушной тревоги не пострадали.

В компании заявили, что, несмотря на нанесенный ущерб, предприятие не остановит свою работу.

"Мы точно отстроим и восстановим все, что уничтожено", – говорится в официальном сообщении.

Фото 2 — Российские ракеты ударили по Запорожскому заводу цветных металлов: есть разрушения

О компании

Electro Cable Group является одним из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции. На трех производственных площадках по всей Украине и Польше, ECG производит широкий спектр продуктов, от медных катодов до электро- и телекоммуникационных кабелей для внутреннего и экспортного рынка.

Компания объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов  (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске.

Также компания строит завод мощностью 1200 т кабеля в год в Польше за €19 млн. В планах – нарастить объем производства до 6000 т в год.

ЗЗЦМ продает продукцию в Украине, Германии, Австрии, Франции, странах Скандинавии и Бенилюкса. Ивано-Франковский завод ориентирован на экспорт.

Напомним, 17 июня, РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице более 14 человек погибли во время ударов, многие ранены.

В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.

Автор:
Татьяна Бессараб