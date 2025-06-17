Атака на Киев: есть попадания в жилые дома, 14 погибших и более 40 пострадавших

Ночью 17 июня РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице 14 человек погибли во время ударов, более 40 ранены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на мэра Виталия Кличко и главу КМВА Тимура Ткаченко .

Последствия атаки

27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, под завалами могут оказаться люди.

В Дарницком районе поврежден детский сад.

В Днепровском – промышленная территория.

В Подольском – в двух локациях падение обломков на открытой местности.

В Святошинском районе атака повредила жилой дом, также горели складские помещения.

В Голосеевском районе, в частном секторе и Дарницком — в районе Красного Хутора произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики.

В комментарии Общественному и.о. ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова рассказала, что в результате российской атаки были повреждены общежития учебного заведения. В частности, зафиксировано попадание ударными беспилотниками в десятое общежитие, еще в трех взрывных волнах повредило окна.

По состоянию на 7.30 утра в столице известно о 14 погибших и 44 раненых.

Также в столицу охватил густой дым в результате пожаров после массированного удара РФ. Сервисы контроля качества воздуха фиксируют его значительное ухудшение в разных районах.

Транспортная инфраструктура

В результате ночной атаки зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры

Из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение:

трамвайного маршрута №15;

трамвайного маршрута №22.

Специалисты работают над ликвидацией последствий.

Также перекрыто движение транспорта по ул. Бориспольский.

Движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано:

ст. м. "Лыбидская" – ул. Привокзальная;

ул. Космонавта Поповича – ул. Привокзальная;

Контрактовая пл. – ул. Привокзальная.

Также перекрыто движение транспорта по ул. Николая Василенко

Напомним, 6 июня в столице из-за российской атаки 4 человека погибли, более 20 пострадали.