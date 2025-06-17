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Атака на Киев: есть попадания в жилые дома, 14 погибших и более 40 пострадавших
Ночью 17 июня РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице 14 человек погибли во время ударов, более 40 ранены.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на мэра Виталия Кличко и главу КМВА Тимура Ткаченко .
Последствия атаки
27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.
В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, под завалами могут оказаться люди.
В Дарницком районе поврежден детский сад.
В Днепровском – промышленная территория.
В Подольском – в двух локациях падение обломков на открытой местности.
В Святошинском районе атака повредила жилой дом, также горели складские помещения.
В Голосеевском районе, в частном секторе и Дарницком — в районе Красного Хутора произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики.
В комментарии Общественному и.о. ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова рассказала, что в результате российской атаки были повреждены общежития учебного заведения. В частности, зафиксировано попадание ударными беспилотниками в десятое общежитие, еще в трех взрывных волнах повредило окна.
По состоянию на 7.30 утра в столице известно о 14 погибших и 44 раненых.
Также в столицу охватил густой дым в результате пожаров после массированного удара РФ. Сервисы контроля качества воздуха фиксируют его значительное ухудшение в разных районах.
Транспортная инфраструктура
В результате ночной атаки зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры
Из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение:
- трамвайного маршрута №15;
- трамвайного маршрута №22.
Специалисты работают над ликвидацией последствий.
Также перекрыто движение транспорта по ул. Бориспольский.
Движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано:
- ст. м. "Лыбидская" – ул. Привокзальная;
- ул. Космонавта Поповича – ул. Привокзальная;
- Контрактовая пл. – ул. Привокзальная.
Также перекрыто движение транспорта по ул. Николая Василенко
Напомним, 6 июня в столице из-за российской атаки 4 человека погибли, более 20 пострадали.