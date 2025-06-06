Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Наличный курс:

USD

41,38

41,33

EUR

47,70

47,50

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве в результате вражеской атаки повреждены колеи метро: закрыты шесть станций

мост метро
Фото:the-city.kiev.ua

В Киеве в результате вражеской атаки 6 июня повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на КГГА 

Отмечается, что поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут.

Наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыта на вход и выход.

В КГГА отметили, что на месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки.

О дополнительном наземном транспорте и возобновлении работы всей красной линии в КГГА пообещали проинформировать дополнительно.

Атака на Киев

По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в столице из-за российской атаки четверо погибших и 20 пострадавших (16 госпитализировали).

Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой:

Соломенский район.   Возникла   пожар в нежилой зоне, спасатели работали над локализацией. Враг также нанес удар по учебному заведению.

Произошло возгорание на 8-10 этажах 16-этажного жилого дома.

Дарницкий район:  обломки БПЛА упали на детскую площадку. Предварительно – без пожара. Также уточняли информацию о падении отломков в нескольких локациях.

Голосеевский район:  возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжилось восстановление подачи электроэнергии в микрорайоны на левом берегу.

Автор:
Светлана Манько