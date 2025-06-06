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В Киеве в результате вражеской атаки повреждены колеи метро: закрыты шесть станций
В Киеве в результате вражеской атаки 6 июня повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на КГГА
Отмечается, что поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут.
Наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыта на вход и выход.
В КГГА отметили, что на месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки.
О дополнительном наземном транспорте и возобновлении работы всей красной линии в КГГА пообещали проинформировать дополнительно.
Атака на Киев
По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в столице из-за российской атаки четверо погибших и 20 пострадавших (16 госпитализировали).
Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой:
Соломенский район. Возникла пожар в нежилой зоне, спасатели работали над локализацией. Враг также нанес удар по учебному заведению.
Произошло возгорание на 8-10 этажах 16-этажного жилого дома.
Дарницкий район: обломки БПЛА упали на детскую площадку. Предварительно – без пожара. Также уточняли информацию о падении отломков в нескольких локациях.
Голосеевский район: возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжилось восстановление подачи электроэнергии в микрорайоны на левом берегу.