В Киеве в результате вражеской атаки повреждены колеи метро: закрыты шесть станций

В Киеве в результате вражеской атаки 6 июня повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на КГГА

Отмечается, что поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут.

Наземная часть станций "Днепр" – "Лесная" временно закрыта на вход и выход.

В КГГА отметили, что на месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ – сутки.

О дополнительном наземном транспорте и возобновлении работы всей красной линии в КГГА пообещали проинформировать дополнительно.

Атака на Киев

По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в столице из-за российской атаки четверо погибших и 20 пострадавших (16 госпитализировали).

Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой:

Соломенский район. Возникла пожар в нежилой зоне, спасатели работали над локализацией. Враг также нанес удар по учебному заведению.

Произошло возгорание на 8-10 этажах 16-этажного жилого дома.

Дарницкий район: обломки БПЛА упали на детскую площадку. Предварительно – без пожара. Также уточняли информацию о падении отломков в нескольких локациях.

Голосеевский район: возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжилось восстановление подачи электроэнергии в микрорайоны на левом берегу.