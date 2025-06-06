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У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено колії метро: закриті шість станцій
У Києві внаслідок ворожої атаки 6 червня пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на КМДА.
Зазначається, що поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.
Наземна частина станцій "Дніпро" - "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.
В КМДА наголосили, що на місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт — доба.
Про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії в КМДА пообіцяли проінформувати додатково.
Атака на Київ
За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у столиці через російську атаку четверо загиблих та 20 постраждалих (16 госпіталізували).
Згідно з оперативними даними, оприлюдненими Київською міською військовою адміністрацією, , ситуація в Києві була такою:
Соломʼянський район. Виникла пожежа в нежитловій зоні, рятувальники працювали над локалізацією. Ворог також завдав удару по закладу освіти.
Сталося займання на 8-10 поверхах 16-поверхового житлового будинку. На місці події тривала рятувальна операція.
Дарницький район: уламки БПЛА впали на дитячий майданчик. Попередньо - без пожежі. Також уточнювали інформацію про падіння уламків у кількох локаціях.
Голосіївський район: виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Тривало відновлення подачі електроенергії в мікрорайони на лівому березі.