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Атака на Київ: є влучання в житлові будинки, 14 загиблих та понад 40 постраждалих (ФОТО)

Київ пережив черговий масований російський обстріл
Київ пережив черговий масований російський обстріл.Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/1503

Вночі 17 червня РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці 14 людей загинули під час ударів, понад 40 — поранені. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міського голову Віталія Кличка та голову КМВА Тимура Ткаченка.

Наслідки атаки

27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, під завалами можуть бути люди.

Фото 2 — Атака на Київ: є влучання в житлові будинки, 14 загиблих та понад 40 постраждалих (ФОТО)
Фото 3 — Атака на Київ: є влучання в житлові будинки, 14 загиблих та понад 40 постраждалих (ФОТО)
Фото 4 — Атака на Київ: є влучання в житлові будинки, 14 загиблих та понад 40 постраждалих (ФОТО)
Фото 5 — Атака на Київ: є влучання в житлові будинки, 14 загиблих та понад 40 постраждалих (ФОТО)

У Дарницькому районі пошкоджений дитячий садочок.

У Дніпровському — промислова територія.

У Подільському — у двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості.

У Святошинському районі атака пошкодила житловий будинок, також горіли складські приміщення.

У Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому - в районі Червоного Хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики.

У коментарі Суспільному в.о. ректорки Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова розповіла, що унаслідок російської атаки було пошкоджено гуртожитки навчального закладу. Зокрема, зафіксовано влучання ударними безпілотниками у 10-ий гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна. 

Станом на 7.30 ранку у столиці відомо про 14 загиблих  та 44 поранених.

Також у столицю охопив густий дим внаслідок пожеж після масованого удару РФ. Сервіси контролю якості повітря фіксують його значне погіршення в різних районах.

Транспортна інфраструктура

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури

Через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух:

  • трамвайного маршруту № 15; 
  • трамвайного маршруту № 22.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Також перекрито рух транспорту на вул. Бориспільській.

Рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано:

  • ст. м. "Либідська" – вул. Привокзальна; 
  • вул. Космонавта Поповича – вул. Привокзальна; 
  • Контрактова пл. – вул. Привокзальна.

Також перекритий рух транспорту на вул. Миколи Василенка

Нагадаємо, 6 червня у столиці через російську атаку 4 людини загинуло, понад 20 постраждали. 

Автор:
Світлана Манько