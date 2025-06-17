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Атака на Київ: є влучання в житлові будинки, 14 загиблих та понад 40 постраждалих (ФОТО)
Вночі 17 червня РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці 14 людей загинули під час ударів, понад 40 — поранені.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міського голову Віталія Кличка та голову КМВА Тимура Ткаченка.
Наслідки атаки
27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.
У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, під завалами можуть бути люди.
У Дарницькому районі пошкоджений дитячий садочок.
У Дніпровському — промислова територія.
У Подільському — у двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості.
У Святошинському районі атака пошкодила житловий будинок, також горіли складські приміщення.
У Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому - в районі Червоного Хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики.
У коментарі Суспільному в.о. ректорки Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова розповіла, що унаслідок російської атаки було пошкоджено гуртожитки навчального закладу. Зокрема, зафіксовано влучання ударними безпілотниками у 10-ий гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.
Станом на 7.30 ранку у столиці відомо про 14 загиблих та 44 поранених.
Також у столицю охопив густий дим внаслідок пожеж після масованого удару РФ. Сервіси контролю якості повітря фіксують його значне погіршення в різних районах.
Транспортна інфраструктура
Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури
Через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух:
- трамвайного маршруту № 15;
- трамвайного маршруту № 22.
Фахівці працюють над ліквідацією наслідків.
Також перекрито рух транспорту на вул. Бориспільській.
Рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано:
- ст. м. "Либідська" – вул. Привокзальна;
- вул. Космонавта Поповича – вул. Привокзальна;
- Контрактова пл. – вул. Привокзальна.
Також перекритий рух транспорту на вул. Миколи Василенка
Нагадаємо, 6 червня у столиці через російську атаку 4 людини загинуло, понад 20 постраждали.