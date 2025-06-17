"Укрпочта" потеряла два отделения в результате обстрела Киева

В ночь на 17 июня Киев подвергся мощной ракетной атаке В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Игоря Смилянского.

Разрушенные отделения после ракетного удара

После ночных обстрелов Киева Укрпочта потеряла два своих отделения — 03124 и 03126.

Уже завтра отделения 03124 планируют открыть по новому адресу – клиентам будут переданы все посылки. О точном местоположении обещают сообщить дополнительно.

Отделение 03126 будет временно обслуживаться через отделение 03061. Сейчас ведется поиск нового помещения для постоянной работы.

Представители "Укрпочты" поблагодарили свою команду, медиков и спасателей, которые сразу после обстрела приобщились к ликвидации последствий трагедии.

Сегодня, 17 июня, РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице 14 человек погибли во время ударов, более 40 ранены.

Напомним, 6 июня в столице из-за российской атаки 4 человека погибли, более 20 пострадали.