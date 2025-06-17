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"Укрпочта" потеряла два отделения в результате обстрела Киева
В ночь на 17 июня Киев подвергся мощной ракетной атаке В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Игоря Смилянского.
Разрушенные отделения после ракетного удара
После ночных обстрелов Киева Укрпочта потеряла два своих отделения — 03124 и 03126.
- Уже завтра отделения 03124 планируют открыть по новому адресу – клиентам будут переданы все посылки. О точном местоположении обещают сообщить дополнительно.
- Отделение 03126 будет временно обслуживаться через отделение 03061. Сейчас ведется поиск нового помещения для постоянной работы.
Представители "Укрпочты" поблагодарили свою команду, медиков и спасателей, которые сразу после обстрела приобщились к ликвидации последствий трагедии.
Сегодня, 17 июня, РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В столице 14 человек погибли во время ударов, более 40 ранены.
Напомним, 6 июня в столице из-за российской атаки 4 человека погибли, более 20 пострадали.