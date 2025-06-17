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"Укрпошта" втратила два відділення внаслідок обстрілу Києва

Укрпошта
Обстріл Києва

У ніч на 17 червня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Внаслідок ударів “Укрпошта” втратила два відділення в столиці, також зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження цивільних об'єктів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Ігоря Смілянського.

Зруйновані відділення після ракетного удару

Після нічного обстрілу Києва Укрпошта втратила два своїх відділення — 03124 та 03126. 

  • Вже завтра відділення 03124 планують відкрити за новою адресою — клієнтам буде передано всі посилки. Про точне місце розташування обіцяють повідомити додатково.
  • Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через відділення 03061. Зараз ведеться пошук нового приміщення для постійної роботи.

Представники "Укрпошти" подякували своїй команді, медикам і рятувальникам, які одразу після обстрілу долучилися до ліквідації наслідків трагедії.

Сьогодні, 17 червня, РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці 14 людей загинули під час ударів, понад 40 — поранені. 

Нагадаємо,  6 червня у столиці через російську атаку 4 людини загинуло, понад 20 постраждали. 

Автор:
Ольга Опенько