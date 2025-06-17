- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрпошта" втратила два відділення внаслідок обстрілу Києва
У ніч на 17 червня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Внаслідок ударів “Укрпошта” втратила два відділення в столиці, також зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження цивільних об'єктів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Ігоря Смілянського.
Зруйновані відділення після ракетного удару
Після нічного обстрілу Києва Укрпошта втратила два своїх відділення — 03124 та 03126.
- Вже завтра відділення 03124 планують відкрити за новою адресою — клієнтам буде передано всі посилки. Про точне місце розташування обіцяють повідомити додатково.
- Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через відділення 03061. Зараз ведеться пошук нового приміщення для постійної роботи.
Представники "Укрпошти" подякували своїй команді, медикам і рятувальникам, які одразу після обстрілу долучилися до ліквідації наслідків трагедії.
Сьогодні, 17 червня, РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці 14 людей загинули під час ударів, понад 40 — поранені.
Нагадаємо, 6 червня у столиці через російську атаку 4 людини загинуло, понад 20 постраждали.