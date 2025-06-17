"Укрпошта" втратила два відділення внаслідок обстрілу Києва

У ніч на 17 червня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Внаслідок ударів “Укрпошта” втратила два відділення в столиці, також зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Ігоря Смілянського.

Зруйновані відділення після ракетного удару

Після нічного обстрілу Києва Укрпошта втратила два своїх відділення — 03124 та 03126.

Вже завтра відділення 03124 планують відкрити за новою адресою — клієнтам буде передано всі посилки. Про точне місце розташування обіцяють повідомити додатково.

Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через відділення 03061. Зараз ведеться пошук нового приміщення для постійної роботи.

Представники "Укрпошти" подякували своїй команді, медикам і рятувальникам, які одразу після обстрілу долучилися до ліквідації наслідків трагедії.

Сьогодні, 17 червня, РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У столиці 14 людей загинули під час ударів, понад 40 — поранені.

Нагадаємо, 6 червня у столиці через російську атаку 4 людини загинуло, понад 20 постраждали.