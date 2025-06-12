Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,87

47,70

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ обстреляла Измаильский район Одесчины, повреждены склады и техника

обстрелы
РФ обстреляла Измаильский район Одесщины / ГСЧС

В ночь на 12 июня российские войска совершили очередную атаку дронами-камикадзе по югу Одесской области.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вражеские беспилотники повредили склады с камышом и оборудованием для его отделки. В результате атаки возник масштабный пожар — огонь охватил помещение и технику, были уничтожены два комбайна и грузовик.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили большинство вражеских БПЛА, однако полностью избежать разрушений не удалось. Пожар удалось оперативно ликвидировать благодаря слаженной работе спасателей ГСЧС и местных пожарных подразделений.

Напомним, при обстреле Киева, произошедшем 10 июня 2025 года, главный состав и сервисный центр компании Gemini Espresso были полностью уничтожены.

Автор:
Татьяна Гойденко