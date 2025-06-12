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РФ обстреляла Измаильский район Одесчины, повреждены склады и техника
В ночь на 12 июня российские войска совершили очередную атаку дронами-камикадзе по югу Одесской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Вражеские беспилотники повредили склады с камышом и оборудованием для его отделки. В результате атаки возник масштабный пожар — огонь охватил помещение и технику, были уничтожены два комбайна и грузовик.
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили большинство вражеских БПЛА, однако полностью избежать разрушений не удалось. Пожар удалось оперативно ликвидировать благодаря слаженной работе спасателей ГСЧС и местных пожарных подразделений.
Напомним, при обстреле Киева, произошедшем 10 июня 2025 года, главный состав и сервисный центр компании Gemini Espresso были полностью уничтожены.