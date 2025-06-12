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РФ обстріляла Ізмаїльський район Одещини, пошкоджено склади і техніку

обстріли
РФ обстріляла Ізмаїльський район Одещини / ДСНС

У ніч проти 12 червня російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе по півдню Одеської області. Основний удар було завдано по Ізмаїльському району, внаслідок чого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ворожі безпілотники пошкодили склади з очеретом і обладнанням для його обробки. У результаті атаки виникла масштабна пожежа — вогонь охопив приміщення та техніку, було знищено два комбайни та вантажівку.

Сили протиповітряної оборони України знищили більшість ворожих БпЛА, однак повністю уникнути руйнувань не вдалося. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС та місцевих пожежних підрозділів.

Нагадаємо, під час обстрілу Києва, що стався 10 червня 2025 року, головний склад та сервісний центр компанії Gemini Espresso були повністю знищені.

Автор:
Тетяна Гойденко