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Внаслідок обстрілу Києва знищено склад та сервісний центр відомого постачальника кави
Під час обстрілу Києва, що стався 10 червня 2025 року, головний склад та сервісний центр компанії Gemini Espresso були повністю знищені.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Gemini постраждала від обстрілу
В компанії наголошуюють, що обійшлося без постраждалих, але це може призвести до тимчасових затримок у відвантаженні продукції та сервісному обслуговуванні.
Попри втрати, Gemini запевняє, що докладає максимум зусиль для швидкого відновлення стабільної роботи, а також закликає український бізнес долучитися до благодійного збору на програму навчання "Вишкіл капітанів" для ЗСУ, що реалізується спільно з Фондом "Повернись живим".
Про компанію Gemini Espresso
Gemini Espresso – це українська компанія, що працює на ринку з 1996 року. Вона спеціалізується на:
- Виробництві та продажу кави, чаю та мармеладу.
- Наданні в оренду та обслуговуванні кавомашин WMF.
Компанія активно співпрацює з великими мережами АЗС, такими як "Укрнафта", "БРСМ-Нафта", Marshal та іншими. Gemini Espresso відома своєю історією та досвідом у сфері кавового бізнесу в Україні.
Масовані атаки на Київ та Одесу
У ніч проти вівторка, 10 червня, російська армія атакувала Україну “Шахедами”, крилатими та балістичними ракетами. Сили ППО збили усі ракети та частину ворожих дронів.
Основними напрямками удару були Київ та Одеса.
В столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей у низці районів міста, є постраждалі та численні руйнування, спалахнули пожежі.
В Одесі внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.
Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.